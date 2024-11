Profession : conseillères de mode à domicile

Est-ce que le Saguenay pourrait un jour se définir comme une ville avant-gardiste en termes de mode? Oui, notamment grâce aux services offerts par l’entreprise locale Nhoir stylisme, créée par les sœurs Rebecca et Alyssa Tremblay.

« Après nos cours, on avait déjà réalisé le plan marketing de notre entreprise, donc pour se lancer on a décidé de démarrer avec un service. On n’a pas besoin d’avoir un bureau fixe, on se déplace directement chez nos clients ou dans des points de rencontre. On avait déjà aussi tout ce qu’il nous fallait pour nos besoins », a souligné Rebecca Tremblay, en entretien avec Le Réveil.

Les jeunes femmes d’affaires ont toutes deux étudié dans le domaine de la mode, l’une en design et l’autre en commercialisation de la mode. Cependant, leur style personnel et leur spécialisation leur permettent de bien conseiller leur clientèle via différents services.

« Ce sont vraiment des services pour tous les goûts et personnalisés. D’abord, on a la consultation de style, donc on rencontre la personne à son domicile et on fait une analyse de sa palette de couleurs, sa silhouette et sa garde-robe. Sinon, ce qu’on appelle la thérapie de la garde-robe est un service VIP, on conseille le client tout en lui posant des questions sur ses goûts, et en lui apportant des idées avec les vêtements qu’il possède déjà. »

Ceux et celles qui n’aiment pas se déplacer en boutique peuvent aussi bénéficier d’un plan d’achat, un service qui prône le magasinage en ligne parmi toutes les boutiques du Québec ou du Canada. Des séances de magasinages accompagnées, VIP, sur mesure et même des essayages guidés sont aussi offerts par Nhoir Stylisme.

Un guide de style d’une dizaine de pages résumant la toute première consultation est également fourni, avec trucs et conseils pour transformer sa garde-robe intelligemment.

Faire connaitre l’importance de la mode

Les copropriétaires remarquent que leurs services ont des impacts positifs dans la vie de leurs clients. L’amour-propre étant l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise Nhoir stylisme, les retours et les commentaires prennent alors tous leurs sens.

« C’est vraiment cet aspect qui change tout. Nos clients prennent une consultation avec nous et ça change leur vie après. Ils portent plus d’importance à leurs vêtements, aux détails, et éprouvent du plaisir à s’habiller. Ça fait une grosse différence », a ajouté Rebecca Tremblay.

Peu de ressources en région

Le principal défi demeure le manque de ressources et de variétés dans les boutiques de vêtements à Saguenay. L’originalité prime avant tout.

« On manque encore de ressources pour peaufiner notre art. Parfois, la mode est vue comme superficielle, mais on s’habille à tous les jours. Tant qu’à le faire, autant se sentir confiant, se mettre en valeur et rayonner. Notre service veut aussi éviter la surconsommation, mais c’est plus difficile en région. Ça serait plaisant d’avoir plus de choix, il faut se surpasser au quotidien et être créatives », conclut-elle.