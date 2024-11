9 citoyens sur 10 s’y opposent

Les citoyens de Saguenay sont on ne peut plus catégoriques: ils s’opposent avec force ( 87% ) au possible remboursement des frais de justice de la mairesse Julie Dufour par la ville, donc les contribuables, dans les procédures judiciaires l’opposant à la Direction générale des élections du Québec (DGEQ). Celles-ci débuteront le 10 décembre prochain. Par contre, advenant le cas qu’elle soit innocentée, ce pourcentage d’opposition baisse de moitié, à 55%.

Pour le président de Segma Recherche, Raynald Harvey, le message qu’envoie le sondage est sans équivoque. « Le verdict de la population est sans appel, avec presque neuf saguenéens sur dix qui s’opposent au remboursement de ses frais. On voit rarement des résultats qui sont aussi «clairs». Quelquefois il peut y avoir des nuances, un « peu de gris », mais dans ce cas-ci, il n’y en a aucune. En plus qu’il y a sensiblement le même taux de refus dans les trois arrondissements ( 87% Chicoutimi et Jonquière, 88% La Baie). Je crois que dans le tribunal de l’opinion publique, les membres du comité exécutif de Saguenay auront beaucoup de difficulté à justifier cette décision de rembourser les frais ».

Arrondissements

Parallèlement, Julie Dufour semble aussi canaliser la grogne de la population envers l’administration municipale à Saguenay puisque ses conseillers obtiennent un bien meilleur bulletin, avec 55 % de répondants satisfaits. Le sondeur précise cependant qu’il s’agit d’un recul de près de 20 points de pourcentage depuis l’an dernier alors que la satisfaction envers les conseillers atteignait 75 %. Le président d’arrondissement de Chicoutimi Jacques Cleary devrait-il se montrer inquiet? C’est uniquement dans son arrondissement que l’insatisfaction est majoritaire avec un taux de 57 %, ne récoltant que 43% de répondants satisfaits. C’est par contre dans l’arrondissement de Jonquière que les citoyens se disent le plus satisfaits, avec 67%. Les baieriverains s’estiment quant à eux satisfaits de leurs trois conseillers dans une proportion de 55%.

Réponse du Cabinet

Le Réveil a vainement tenté d’obtenir des réactions ou commentaires de Mme Julie Dufour, en marge des résultats présentés en nos pages, sur les questions portant sur les taux de satisfaction / insatisfaction, et sur les questions portant sur le remboursement des frais de justice. Son porte-parole nous a mentionné qu’elle n’était pas disponible pour répondre à nos questions.