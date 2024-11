Le Bloc québécois en avance dans Chicoutimi-Le Fjord

C’est le candidat Marc Saint-Hilaire, représentant le Bloc québécois, qui mène actuellement dans les intentions de vote advenant une élection fédérale, laquelle pourrait être déclenchée à tout moment, étant donné le contexte actuel au niveau fédéral. Le gouvernement de Justin Trudeau pourrait en effet perdre le pouvoir après un vote de confiance qui aurait pour conséquence de le renverser.

C’est ce que démontre le sondage Segma-CKAJ publié cette semaine, en collaboration avec le Journal Le Réveil. Le candidat Saint-Hilaire obtient ainsi 40 % des intentions de vote, contre 22 % pour le député conservateur Richard Martel. Suivent les Libéraux (7%) et le NPD (5%) qui n’ont pas encore de candidats connus. 26% des répondants ont déclaré ne pas avoir d’opinion pour le moment.

Satisfaits à 50%

Seulement la moitié des répondants se disent satisfaits du travail du député Martel, lui qui semblait pourtant jouir d’une popularité élevée depuis sa première élection, popularité liée à ses longues années comme entraîneur de hockey au niveau junior, mais aussi sur sa présence accrue sur le terrain, multipliant ses participations à différents événements. Ce taux de satisfaction mi-figue mi-raisin, pourrait ainsi s’expliquer par la crainte de coupes éventuelles advenant une vague conservatrice.

Notons que la satisfaction à l’égard de Richard Martel et les intentions de vote ont été évaluées uniquement dans la partie de la Ville de Saguenay de la circonscription, soit dans La Baie et l’arrondissement de Chicoutimi excluant le secteur de Laterrière qui se trouve dans la circonscription fédérale de Jonquière. La portion de la Ville de Saguenay de la circonscription fournit un peu plus de 80 % de ses électeurs au comté. Ainsi, le sondage ne tient pas en compte les autres petites municipalités du comté, qui s’étaient davantage rangées derrière les Conservateurs lors des dernières élections fédérales.

Quant à Marc Saint-Hilaire, journaliste connu et qui était jusqu’à tout récemment directeur du Journal Le Quotidien, il profite de l’air d’aller de son parti, dirigé par un leader charismatique, mais ses connaissances des dossiers à titre de journaliste et ses récentes sorties publiques aux côtés de ses collègues de Jonquière et Lac-St-Jean ont pu jouer dans la balance et contribuent à le faire connaitre davantage. Saint-Hilaire, en effet, n’a pas mis beaucoup de temps avant de se mettre en mode campagne.

Mario Simard confortable

Dans Jonquière, le député bloquiste Mario Simard jouit d’une avance confortable, avec 47% des intentions de vote, contre 17% pour les Conservateurs, 8% pour les Libéraux et 6% pour le NPD. 21% n’ont aucune opinion. M. Simard, le seul candidat annoncé à ce jour, avait obtenu 42 % des voix en 2021.

Les répondants sont très largement satisfaits de son travail. 72% se disent ainsi satisfaits de ses actions, contre 28% d’insatisfaits. Notons que la satisfaction à l’égard du travail de Mario Simard et les intentions de vote ont été évaluées uniquement dans la partie de la Ville de Saguenay de la circonscription, soit dans l’arrondissement de Jonquière et le secteur de Laterrière de l’arrondissement de Chicoutimi.