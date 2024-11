Lucien Gravel sollicitera un second mandat à la mairie de Saint-Ambroise lors des élections municipales l’an prochain. À l’aube de ses 70 ans, le maire l’a confirmé au Réveil.

« Je suis encore en forme, lance-t-il. Je vais travailler avec le sourire tous les matins. »

Et sa priorité, s’il est réélu, ce sera de poursuivre les travaux amorcés pour mettre à jour les infrastructures de la municipalité. Assurer leur pérennité sera son fer de lance, ajoute-t-il.

« Nos infrastructures d’aqueduc et sanitaires sont vieillissantes. Depuis deux ans, on effectue des travaux pour les remplacer. Ça se déroule normalement jusqu’à maintenant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au bénéfice de nos citoyens. »

Lucien Gravel souligne que les travaux sur la rue Simard ne sont notamment pas encore terminés.

« Il reste la partie du bas à compléter et on regarde aussi ces temps-ci sur la partie plus au nord, soit le rang des Chutes. Il y a aussi des infrastructures à vérifier et améliorer au besoin. Au niveau de l’eau potable, on va procéder au bouclage de notre réseau dans le but d’être capable d’augmenter la pression, afin de poursuivre notre développement domiciliaire. Il faut nous assurer d’une quantité d’eau suffisante partout sur le territoire. »

Le maire actuel précise également qu’il entend suivre de près le dossier des algues bleu-vert, dont la présence a été confirmée récemment dans le lac Ambroise.

« La protection de l’eau, c’est un des grands enjeux partout au Québec. Au moment où on se parle, on est en train de bâtir un plan d’interventions. La première des choses, ce sera une surveillance des travaux au niveau des rives. On va également vérifier le bon fonctionnement des fosses septiques. »

Prochain budget

Interrogé sur la préparation en cours du prochain budget de Saint-Ambroise, Lucien Gravel a indiqué qu’il ne devrait pas contenir des hausses de taxes pour les contribuables, contrairement au budget 2024.

« On ne peut pas leur demander de payer plus. Je ne crois pas, au moment où on se parle, qu’on soit en mesure d’augmenter les taxes. L’effort de guerre a été fait et on devrait être en mesure de livrer l’ensemble des services inclus dans notre mission. En 2024, on avait budgété plusieurs travaux qui pour une raison ou une autre, n’ont pas pu être complétés. On a de l’argent disponible au fond général et qu’on va utiliser en 2025. »

Entretemps, il se dit heureux de pouvoir travailler avec les conseillers municipaux en place.

« On discute. On n’est pas toujours d’accord, mais on est capable d’arriver soit à des consensus ou des résolutions majoritaires. Généralement, les gens se rallient. C’est plaisant de travailler avec le conseil actuel. »

Lucien Gravel termine en mentionnant qu’il n’a pas été la cible de critiques trop virulentes selon lui depuis qu’il est en poste, qu’elles viennent directement des citoyens ou des réseaux sociaux.

« Je suis chanceux, parce que depuis que je suis élu, je ne me suis pas trop fait maganer le portrait comme on dit! Des critiques, c’est normal, même quand on est honnête et qu’on travaille pour la population. On attend des subventions parfois. Ça ne va pas toujours comme on veut et on ne vit pas dans un pays de licorne. On a des déceptions et des contraintes, mais on va passer au travers pour faire avancer des dossiers. »