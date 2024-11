Un « éduchateur » pour mieux comprendre votre chat

Daniel Filion est mieux connu sous le nom de l’Éduchateur. Sa firme de consultants est, depuis près de 18 ans maintenant, la référence en comportement félin au Canada et au Québec, en plus d’avoir une filiale en France. Alliant humour et vulgarisation, le maitre dans l’art de démystifier les besoins de ces petites bêtes assure que l’engouement est encore bien présent pour ses services.

« J’avais été invité en Suisse allemande dans le cadre de mes anciennes fonctions de vice-président et de président dans le domaine de l’imprimerie et des communications. J’y suis resté pendant trois mois, et là-bas, je résidais dans un petit appartement sous un vétérinaire comportementaliste, par lequel j’ai pu apprendre en le suivant à temps perdu. De retour chez moi avec mon chat de race Maine coon, je le promenais en laisse et les gens m’accostait dans la rue et me faisaient part de leurs difficultés avec leurs chats. Je me disais qu’il devait alors y avoir une grande demande ! », a mentionné M. Filion.

À l’époque, au Québec, seulement trois vétérinaires en médecine du comportement œuvraient dans ce domaine. Daniel Filion a donc pris l’initiative de suivre des formations et divers cours pour se spécialiser dans cette médecine. L’Éduchateur est depuis reconnu pour sa rigueur scientifique et son habileté. Son entreprise comporte maintenant trois employés à temps plein et une trentaine d’intervenants partout dans la province.

Des services à connaître

Nombreux sont les chats qui sont euthanasiés ou encore abandonnés à chaque année, parce que les gens ne sont pas bien informés de leurs besoins fondamentaux. Ce manque de renseignements entraine plusieurs problèmes qui peuvent être pourtant réglés rapidement. À cet effet, Éduchateur offre des formations ainsi que des consultations en ligne ou à domicile, et dans la majorité des cas, règle de 85 à 90% de tous les problèmes de comportements à problème.

« 50% des gens vont les régler en allant sur notre site internet ou en visionnant nos vidéos interactives. On pose des questions et les gens répondent directement à l’écran qui cible ensuite la problématique, de là on peut y apporter une solution », a raconté M. Filion, en ajoutant qu’il s’agit toujours d’un problème lié à l’environnement dans lequel le chat se trouve.

Les enjeux de besoins hors litière, les agressions entre les chats et envers les humains, et les miaulements dans la nuit sont des problèmes récurrents et souvent répertoriés chez les clients.

« Les gens nous disent qu’on sauvé leurs chats, qu’ils n’étaient plus capables de dormir la nuit, que ça sentait mauvais dans la maison et qu’ensuite tout est revenu à la normale. C’est surtout cette partie qui est plaisante avec notre travail. »

Clinique féline au Mondou de Jonquière

Un clinique féline en collaboration avec Éduchateur aura lieu au Mondou de Jonquière le samedi 9 novembre, de 9h00 à 16h30. C’est l’intervenante régionale Sherly Desbiens qui s’assurera du bon déroulement de la journée.

« Les deux plus grandes conférences que j’ai faites se sont déroulées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est ma région préférée ! À toutes les fois, c’est un engouement absolument incroyable », a signifié celui qui habite à Montréal.