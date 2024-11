On souhaite un lieu de culte animé et vivant

La communauté liée à l’église St-Dominique de Jonquière tient à animer l’endroit et en faire un lieu vivant, et le responsable de l’équipe d’animation locale, Réginald Gervais, croit fermement que le lieu a beaucoup de choses à offrir. C’est dans cet esprit qu’un spectacle bénéfice se déroulera le 1er décembre prochain.

« Notre but, en tant qu’organisation, est d’animer l’endroit. Après le spectacle, lorsqu’il y aura des messes ou autre, on veut mettre de la musique, faire venir les chorales, le tout pour rendre la cérémonie religieuse joyeuse », a mentionné le principal intéressé en entrevue avec Le Réveil.

Le concert spécial mettra en vedette le groupe l’Âme du Cœur, qui interprétera « Gospel : Noël au Rythme du Monde », sous la direction de Jennifer Tremblay. La présidence d’honneur de l’événement sera assurée par la directrice générale de Résidence funéraire du Saguenay, Brigitte Deschênes.

« Je suis vraiment pour la conservation du patrimoine religieux, je suis d’ailleurs encore impliqué dans plusieurs initiatives, soit avec la municipalité ou le gouvernement. Mais, faisant suite au décalage de la présence des églises, on s’est formé un comité de 17 personnes afin de voir comment on peut redonner vie à notre communauté », a spécifié M. Gervais.

Les billets pour le spectacle ont été mis en vente le 27 octobre, et peuvent être achetés au coût de 20$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants de 12 ans et moins. Ils sont disponibles après les messes aux portes de l’église, durant la semaine et auprès des membres de la paroisse, jusqu’au dimanche 1er décembre à 14h00.

Une première pour les activités d’animation

Pour la communauté St-Dominique, il s’agit d’un tout premier concert mis sur pied pour les activités d’animation. Avant, les spectacles bénéfices étaient surtout organisés afin d’amasser des sous pour pouvoir effectuer des travaux de réfection. Réginald Gervais raconte que la solidarité et l’entraide reçu des gens de la région est inestimable, dans un contexte de survie plus difficile.

« L’éclairage qu’on voit le soir à l’extérieur de l’église, ça a coûté 104 000$. Un moment donné, je reçois un téléphone de la secrétaire de Jean Tremblay, qui me dit avoir un chèque pour moi. Je m’y rends, et elle me tend un chèque de 100 000$, que j’ai tout de suite remis au presbytère. J’ai toujours regretté de ne pas avoir pris de photo avec ! », a-t-il lancé à la rigolade.

Il confie toutefois qu’avec ce projet, lui et son comité repartent de zéro.

« Jusqu’à maintenant, il n’y a aucun membre à qui j’ai demandé de m’aider et qui a refusé, ça part bien. Même si ce n’est pas nécessairement facile, le moral est bon. »