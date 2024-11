Le conseil d’arrondissement s’oppose à l’ajout de deux carrefours giratoires

Le conseil d’arrondissement de La Baie dit non à l’ajout des deux carrefours giratoires prévus durant les travaux de prolongement de l’autoroute 70 qui ont débuté à partir du chemin de la Grande-Anse. Une première rencontre à ce sujet avec des représentants du ministère des Transports n’a pas permis de dissiper les craintes des élus au chapitre de la sécurité.

C’est ce qu’a indiqué le conseiller municipal Raynald Simard, lors de la dernière réunion du conseil d’arrondissement qu’il préside le 22 octobre.

Interrogé par un citoyen qui appréhende l’arrivée de ces carrefours giratoires, Raynald Simard a révélé qu’il a rencontré il y a deux semaines des responsables du dossier au ministère. Une douzaine de personnes étaient alors présentes selon lui, dont des ingénieurs ainsi que le député de Dubuc, François Tremblay.

« On avait beaucoup de questions à poser, précise-t-il, parce que ces deux carrefours nous font peur aussi. Ils nous ont fourni de l’argumentation, mais ça ne nous satisfait pas vraiment. On devrait avoir une autre rencontre sous peu. »

Raynald Simard a rappelé qu’initialement, le premier tracé prévoyait plutôt une bretelle descendant vers la route 170, à la sortie du chemin des Chutes.

« Là, ce serait un carrefour giratoire en bas et un autre en haut. On n’est pas très bons dans la région avec ces carrefours. En plus, il y a de nombreux camions dans ce coin qui prennent de la vitesse pour monter la cote et on a peur qu’en arrivant dans le carrefour, ils perdent le contrôle. »

Le président de l’arrondissement a aussi tenté de rassurer le citoyen inquiet.

Pas la meilleure solution

« Le ministère des Transports du Québec (MTQ) va faire une mini-analyse et nous revenir là-dessus, mais soyez assuré qu’on s’occupe du dossier. On est alerte parce qu’on n’est pas persuadés que c’est la meilleure solution pour l’arrondissement. »

Rappelons qu’en août dernier, le MTQ avait invité les médias à visiter le chantier de construction du prolongement de l’autoroute 70 à La Baie. Le quart des travaux avait alors déjà été effectué sur le chantier, d'une longueur de près de 7 km et divisé en plusieurs lots.

La construction de deux carrefours giratoires et la modification du carrefour existant figurent encore dans les prochaines étapes.

Les travaux, qui ont débuté à l’hiver 2023 et s’échelonneront jusqu’en 2027, représentent un investissement de 307,4 M$. La mise en service des nouvelles voies est planifiée en 2028.

Au moment d’écrire ces lignes, le MTQ n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue pour commenter les discussions en cours avec l’arrondissement.