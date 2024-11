La Saint-Vincent-de-Paul d’Arvida lance un cri du cœur

La Saint-Vincent-de-Paul du secteur Sainte-Thérèse à Arvida lance un cri du cœur. Les bénévoles actuels sont vieillissants et l’organisme manque de relève pour bien assurer la poursuite de sa mission, soit aider les plus démunis.

C'est ce qu'a mentionné Gaston Laforêt, un des bénévoles qui donne de son temps, dans son cas depuis 25 ans, et qui a tenu à témoigner de la situation actuelle.

« On a de la difficulté à trouver de nouveaux bénévoles souligne-t-il, et ceux qui sont en place présentement sont des gens âgés. On parle de retraités d’un certain âge, d’un âge avancé. Il y a une certaine fatigue. Normalement, on est 8, mais à peine trois sont vraiment actifs à plein temps. Les autres nous aident à l’occasion. Quand on s’est réuni en conférence la dernière fois, on a aussi constaté que des gens sont malades. On est donc à la recherche d’aide. »

Gaston Laforêt lance particulièrement un appel à la jeunesse.

« On aurait besoin de jeunes qui s’impliquent, qui voudraient apprendre quel est notre rôle. Peu importe le temps qu’ils auraient à donner, ils pourraient notamment nous accompagner lors de la distribution de bons alimentaires à des familles du secteur. Ils comprendraient davantage à quel point les besoins augmentent et sont plus criants. La nourriture coûte plus cher et les logements aussi. Les gens nous appellent plus souvent parce qu’ils sont mal pris. »

Le bénévole ajoute que si la Saint-Vincent-de-Paul est quand même en mesure d’aider une vingtaine de familles actuellement, c’est parce qu’elle est soutenue financièrement par les employés et la direction de l’usine de Rio Tinto située tout près.

« On reçoit un très bon montant annuellement et en plus des dons des particuliers. Ça nous permet de poursuivre notre mission, mais on a un grave problème de ressources humaines. J’espère que des gens vont accepter de nous donner un peu de leur temps, parce qu’il faut soutenir les plus démunis. »

Il est possible d’obtenir plus d’informations et d’offrir de l’aide en composant le 418 547-4704 poste 4.