En campagne pour le parc, l’aréna, la transparence et l’harmonie

L’ex-journaliste du Quotidien, Roger Blackburn, est officiellement devenu le premier candidat au poste de conseiller de l’Équipe du Renouveau Démocratique (ERD) de Saguenay, lors d’une investiture qui s’est tenue au Parc de la Rivière-du-Moulin.

« Je suis content d’être le premier à s’être manifesté, j’ai hâte aux élections de 2025 pour amener du changement à l’hôtel de ville. J’ai aussi hâte d’amener la dynamique de l’ERD, de travailler dans l’harmonie, dans la transparence. Je pense qu’on est dû pour avoir un peu de changement au conseil municipal. Je suis aussi content d’avoir reçu le flambeau de Marc Bouchard, j’ai de grands souliers à chausser mais j’ai hâte d’embarquer dedans », a mentionné celui qui convoite le poste de conseiller du district 11.

S’il est élu, Roger Blackburn compte mettre son énergie dans le bon développement du Parc de la Rivière-du-Moulin, ainsi que son attractivité.

« Il y a plus de gens qui visitent le parc que le Zoo de Saint-Félicien, alors je veux m’assurer que celui-ci possède tous les outils pour se développer. À Saguenay, on va devoir émettre une politique familiale. Je pense que pour continuer d’être attractif, il faut réussir à garder les jeunes chez nous, ou encore faire revenir des gens de l’extérieur, vers la région », a-t-il assuré.

M. Blackburn veut également mettre l’épaule à la roue dans le dossier du Centre Georges-Vézina, qu’il qualifie de « désuet » depuis plusieurs années.

« Si on veut que ce soit un rendez-vous pour la famille, il faut un peu d’animation et un peu de laser sur la glace pour convertir ça à l’ère moderne. L’aréna est une belle fierté pour notre ville, notre région, on parle de nous en province aussi, je serai assurément l’un de ceux qui portera le ballon pour faire avancer le projet. »

Prochaines investitures en vue

Les prochaines investitures de districts que tiendra l’ERD devraient être celles de Lac-Kénogami et de Laterrière. La nouvelle cheffe de l’ERD, Christine Basque, entrevoit d’ailleurs un bel avenir pour son organisation.

« D’ici le printemps, on va avoir 15 candidats et candidates à présenter dans chacun des districts. Présentement, on ouvre le bal avec Roger Blackburn, et je suis vraiment fière des gens qui se collent à nous, ils ont de la crédibilité, ont œuvré dans la région pendant plusieurs années. Je peux dire que je suis des plus confiantes pour l’avenir de la ville, l’ERD est en train de prendre sa place », a-t-elle signifié.