Les machines à boules et consoles rétro de retour

C’est dans un petit local sur la rue de La Fabrique à Jonquière que le technicien sonore de métier, François-Pierre Racine-Legendre, a décidé de transmettre sa passion pour les consoles rétro et les machines à boules et accentuer le plaisir de faire des rencontres. C’est d’ailleurs dans cet esprit que « Le Gros Fun » a été créé.

« J’ai toujours été passionné par les machines à boules et tous ces jeux qui demandent de la concentration et des réflexes. En même temps, j’aime ça partager mes loisirs avec les gens, leur faire découvrir des choses. Créer un lieu de rencontre pour qu’ils puissent socialiser. Je trouvais aussi que le lieu était bien situé, près du cégep et d’une rue passante, donc je me suis dit que l’achalandage ne serait pas trop difficile à avoir », raconte celui qui a réalisé un rêve de jeunesse.

L’homme voulait avant tout rendre l’endroit chaleureux, invitant et intime, autant pour les petits et les grands qui se sont présentés ou qui le feront éventuellement.

« Les arcades, avec toutes les machines alignées, je trouvais ça un peu froid. Je voulais quelque chose de plus personnel, de plus intime, à taille humaine justement. Et c’est ça qui se passe déjà d’ailleurs, même si ça ne fait que quelques jours qu’on est ouvert ! »

En effet, Le Gros Fun a ouvert ses portes dans une formule préouverture gratuite, du 18 au 23 octobre dernier. Les gens étaient au rendez-vous, selon le principal intéressé.

« La réponse est très bonne jusqu’à présent. La seconde où j’ai ouvert à midi la première journée, tout de suite, j’ai remarqué l’afflux de gens, et au moins une soixantaine de personnes sont venues. Il y avait des moments où ça se pilait pratiquement sur les pieds. »

Un regain de popularité

Cet engouement pour les arcades et les jeux de ce genre se fait sentir de plus en plus un peu partout. François-Pierre Racine-Legendre voyait qu’il y avait un certain besoin à combler dans la région.

« Je vois que ça fait déjà 10 ou 15 ans que ça roule bien aux États-Unis, et que ça commence à revenir tranquillement ici au Canada. C’était clairement sorti du radar pendant un bout de temps, moins de compagnies en fabriquaient. Avant, on avait seulement un distributeur à Montréal, un à Toronto et maintenant, on en a un à Québec. »

Des machines fabriquées sur mesure

Deux consoles rétro installées dans le local ont été fabriquées entièrement sur mesure à Montréal, par un particulier aussi fasciné par cet univers.





Les nostalgiques pourront ainsi renouer avec des centaines de jeux, qui ont traversé les époques, notamment Mario Bros, Mortal Kombat et Duck Hunt.

« J’ai reçu un couple âgé entre 65 et 70 ans qui est venu jouer à la machine à boules, parce que ça leur rappelait qu’ils avaient joué à ça dans les années 70-80. »