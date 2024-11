Nouvelle direction, nouveaux projets, et Michel Barrette !

Le Festival Saguenay en neige a donné le coup d’envoi officiel de sa 41e édition en lançant sa campagne de financement annuelle. Le spectacle bénéfice, qui se tiendra le 17 janvier 2025, sera assuré par nul autre que Michel Barrette.

Nouvelle tête, nouvelle énergie et des nouveautés à prévoir cet hiver, à commencer par le spectacle du personnificateur de Roland Hi ! Ha ! Tremblay, voilà le message porté par la nouvelle directrice générale de l’événement, Marie-Michelle Hovington.

« Mon but est d’inviter la population au spectacle de Michel Barette qui financera l’événement, puisque c’est à elle qu’on s’adresse et que le festival est fait pour elle. Je voulais vraiment m’adresser aux gens intéressés à prendre action en achetant un billet pour que le spectacle bénéfice soit un grand succès », mentionne Mme Hovington.

D’ailleurs, les billets pour le spectacle de Michel Barrette, qui aura lieu à la Salle François-Brassard du Cégep de Jonquière, sont en vente dès maintenant sur le site www.saguenayeneige.com. Ce sont les avocats de SBL Avocats & Notaires, Me Marie-Josée Boily et Me Alexis Gauthier-Turcotte, qui agiront à titre de coprésidents d’honneur de la 41e édition.

Les préparatifs avancent rondement

La directrice générale a aussi fait état des préparatifs en vue de la prochaine édition, qui aura lieu du 30 janvier au 9 février 2025.

« Ça avance à bon train, il faut dire que je suis en poste depuis peu de temps, donc j’en ai tranquillement appris sur le festival. Après ça, moi et ma petite équipe nous nous sommes mis en marche et on a commencé à travailler sur la programmation. On regarde encore les activités que l’on pourrait proposer, ainsi que les artistes qui se produiront en spectacle. On a aussi quelques nouveautés dans notre mire. »

Marie-Michelle Hovington souhaite remettre au premier plan la mission première du Festival Saguenay en neige, soit se rassembler dans le plaisir, à l’extérieur.

« D’être à l’extérieur, de retrouver le plaisir de bouger dehors, que la population retrouve le goût des plaisirs hivernaux, c’est ce que je souhaite. Je veux vraiment qu’on habite notre hiver. La programmation devrait parler d’elle-même ensuite en fonction de cet aspect. Il reste encore du travail à faire pour mener ça à bon port, mais l’annonce de la programmation complète se fera probablement après le spectacle bénéfique donc autour de la mi-janvier », a-t-elle expliqué.

Malgré certaines craintes ressenties, Mme Hovington se dit armée de confiance en embarquant dans cette nouvelle aventure.

« Bien sûr qu’il a de petites inquiétudes, mais je suis une fonceuse. Je veux produire le plus beau festival possible. Je me suis rapidement acclimaté et peu importe les nouveautés que j’ai à apprendre, je suis prête à avancer pour faire rayonner l’événement. »