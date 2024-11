C’est parti ! Le Stade Richard-Desmeules se refait une beauté

Le Stade Richard-Desmeules de Jonquière fera officiellement peau neuve, alors que la première pelletée de terre a été effectuée ce mardi, afin de souligner le début des travaux de rénovation. Plusieurs dignitaires étaient présents, dont le président des Voyageurs, Sylvain St-Pierre et le président de la Ligue de baseball junior élite du Québec, le toujours très populaire Roger Brulotte.

« Les Voyageurs de Jonquière sont une organisation qui est excellente au niveau du baseball, de la foule, car les partisans sont pratiquement les meilleurs au Québec. Le Stade Richard-Desmeules évoque beaucoup de souvenirs pour plusieurs. C’est en équipe qu’on a réussi à développer ça, c’est beaucoup de travail, mais les résultats seront bientôt là, dans environ un an », a mentionné le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, ajoutant que ce dossier faisait partie des dix enjeux prioritaires de l’arrondissement.

Estimés à 7,7 M$, les travaux de réfection devraient débuter dans quelques jours, pour que le stade rénové soit finalement livré aux amateurs de balle en août 2025. Les rénovations comprennent notamment la mise à niveau des vestiaires, le remplacement de la surface de jeu naturelle par une surface synthétique, la réfection des façades et de nouveaux bancs pour les spectateurs. De plus, un réaménagement intérieur et un agrandissement donneront un meilleur accès à la billetterie et au restaurant. Finalement, l’accessibilité universelle sera mise en place pour les services du stade.

Rappelons que le montant alloué est 25 % plus élevé que le budget initialement prévu.

Un avenir pour le baseball régional

Pour Sylvain St-Pierre, ce nouveau stade permettra non seulement aux Voyageurs de Jonquière d’avoir une nouvelle demeure, mais également de rehausser l’expérience des partisans. Cette restructuration aura un impact évident sur l’avenir du baseball à Saguenay, sur l’achalandage et la pérennité de la formation.

« Ça représente l’avenir du baseball mineur. C’est l’histoire des Voyageurs, mais aussi l’avenir des Voyageurs. Dans le nouveau baseball, ça prend un stade 2.0, un stade rénové comme on va l’avoir. Avec la foule et l’appui qu’on a de la population, il fallait faire des améliorations et des changements sur la structure qui date de 1960. C’est un endroit qui était devenu désuet, donc c’est une annonce qui arrive à point, un beau projet pour la ville. »

Parallèlement, Roger Brulotte a tenu à rappeler que Jonquière a failli perdre son équipe de baseball élite. Ce dernier reconnaît que l’arrondissement jonquiérois occupe une place spéciale au sein de la LBJEQ.

« Quand je parle des Voyageurs, je parle de la fierté des gens qui viennent d’une région, ou encore des joueurs qui sont venus jouer ici comme adversaires et qui pendant 20 ans parlent encore qu’ils ont vécu un match contre les Voyageurs. C’est ce que je trouve incroyable. Les partisans ici sont uniques, et réellement fiers. Ils ne viennent pas voir l’équipe gagner, ils viennent encourager leur jeunes », a-t-il évoqué.

C’est la compagnie Les Entrepreneurs Lapointe et Gagnon ltée qui a obtenu le contrat de rénovation. Pendant les travaux, les Voyageurs joueront leurs matchs locaux au stade de Kénogami.