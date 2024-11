Un pas vers les organismes communautaires de Saguenay

Après l’avènement du programme TAPAJ auprès des entreprises de Saguenay en juillet dernier, Équitem, grâce à une contribution financière de 3000$ de la part du député de Jonquière Yannick Gagnon, développera des plateaux de travail dans des organismes communautaires comme à La Maison d’hébergement Le Séjour.

« On a laissé débuter le volet « entreprises », puis des discussions ont eu lieu entre moi et le directeur général d’Équitem, André Simard, où on a pensé que ça serait intéressant d’y ajouter le volet communautaire, autant en réinsertion sociale mais aussi tout ce que ça vient apporter à un organisme communautaire », a mentionné au Réveil M. Gagnon.

Débutant plus officiellement la semaine prochaine, ce premier projet pilote avec La Maison d’hébergement Le Séjour permettra de répondre à ses besoins de main-d’œuvre en entretien ménager. Ce sont donc 32 personnes qui serviront leur milieu, une fois par semaine d’ici Noël, tout en étant rémunérées.

« Quatre personnes à la fois vont venir faire l’entretien de notre bâtiment, pendant deux heures et demie de temps. On a déjà une personne à la maintenance, mais ce n’est peut-être pas suffisant pour répondre à nos besoins. TAPAJ arrive à point, d’autant plus que nous possédons un programme de thérapie en dépendances, mais aussi un programme en réinsertion sociale, donc la mission rejoint vraiment nos valeurs », a souligné la directrice générale de La Maison d’hébergement Le Séjour, Pascale Verreault.

À cet effet, deux intervenantes ont été engagées par Équitem pour accompagner et conseiller les TAPAjeuses et TAPAjeurs qui intégreront le programme prochainement. Rappelons que le programme TAPAJ utilise le travail alternatif payé à la journée comme levier d’intervention dans une approche de réduction des méfaits et de façon progressive selon le rythme de la personne. L’objectif est de valoriser ces personnes et leur travail, en les rémunérant pour une activité professionnelle qui ne demande pas de qualification ou d’expérience spécifique.

Trois organismes à aller chercher

Après ce premier partenariat, Équitem et Yannick Gagnon souhaitent développer d’autres plateaux de travail dans des organismes communautaires de Jonquière. L’objectif d’Équitem serait de collaborer avec au moins trois organismes dans ce secteur.

« Je ne suis pas fermé du tout à ça. On sent qu’il y a d’autres organismes communautaires qui veulent lever la main. On va tout de même y aller graduellement, mais si jamais il y avait une demande élevée, je retournerais peut-être à Québec pour sensibiliser mon gouvernement. C’est à se demander s’il ne pourrait pas avoir un fonds dédié à ça, puisque ça fait réellement une différence à deux volets », a laissé savoir le député jonquiérois.

Ces initiatives sont rendues possibles grâce à une subvention du gouvernement du Québec versée grâce au financement du gouvernement du Canada relatif au Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS).