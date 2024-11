Des passionnés prêts à recevoir le 31 octobre

Encore nombreux sont les mordus de la fête la plus horrifique du calendrier à avoir décoré leur maison en vue du 31 octobre. Certains diront que la fête de l’Halloween tombe aux oubliettes d’année en année, alors que pour d’autres, cette soirée traditionnelle reste une façon de se rassembler et de pouvoir lâcher son fou.

« J’ai constaté qu’il y avait beaucoup moins de participation qu’à mon époque. Mes enfants sont rendus grands, donc je ne suis plus obligé de passer l’Halloween avec eux. Je me suis quand même toujours dit que je voudrais faire vivre le plus possible cet émerveillement chez les jeunes enfants! », a raconté une résidente de Chicoutimi, Jessica Simard.

Cette dernière est une grande passionnée de cette fête depuis son enfance.

« Mes meilleurs souvenirs d’Halloween remontent à ma jeune enfance. Quand l’Halloween arrivait, je me souviens à quel point plusieurs maisons étaient décorées et combien de monde il y avait dans les rues et dans les quartiers pour l’occasion. Il y avait tellement de gens qui donnaient des bonbons que ce n’était pas long que l’on remplissait un sac d’épicerie plein à craquer. Dans les yeux d’un enfant, c’est grandiose de voir toutes les décorations, les lumières et la fumée que produisent les machines à boucane », a-t-elle évoqué.

Pour un jeune père d’un garçon de six ans et résidant de Jonquière, Jordan Lambert, il s’agit aussi de faire vivre cette frénésie à la prochaine génération.

« Je le fais vraiment pour mon fils, j’ai toujours trouvé ça impressionnant quand j’avais cet âge-là, alors c’est ma grosse motivation cette année. Je suis une personne qui est très extrême, alors quand je décolle dans un projet, c’est tout ou rien », a-t-il mentionné.

Des décorations faites maison

Beaucoup d’heures de travail sont souvent mises dans la préparation des décorations extérieures et ça a été le cas pour Jessica Simard, qui n’a pas fait les choses à moitié.

« Je suis assez habile de mes mains, donc j’ai bricolé à 80% mes décorations puisque j’adore ça et que ça les rend uniques. Ça me permet aussi de varier les thèmes d’une année à l’autre ». Elle a entre autres créé la plupart des visages des personnages positionnés dans sa cour, représentant près d’une centaine d’heures de travail avec l’installation.

Faire revivre la fête d’Halloween

Ces amateurs de la soirée du 31 octobre croient fortement qu’il est important de garder cette fête en vie. Le fait de décorer sa maison incite souvent les voisins à faire de même, selon eux.

« Je pense qu’on est tous gagnants, nous les gens qui travaillent, à participer à faire vivre cette fête. Je me suis dit qu’on était peut-être 20% de la population qui le font encore. Je pense que les gens trouvent ça seulement dommage de décorer puis de devoir enlever les décorations après une seule soirée. J’espère qu’en faisant ça, je vais attirer plusieurs personnes et inciter les gens à faire des efforts de leur côté », a témoigné Jordan Lambert.

« C’est un effet d’entraînement. Souvent, quand on décore notre maison en crinqués, ça motive d’autres voisins à faire pareil et c’est de cette façon qu’on l’on fait revivre la fête », a souligné Jessica Simard.