Une référence dans le monde des tournois de billard

L’International Billard, qui occupe le deuxième étage du restaurant l’Entre-Côte Riverin sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, connaît un succès monstre depuis trois ans avec l’organisation de ses tournois de billard et de poker.

Les copropriétaires, Stéphane Bolduc et Stéphanie Lafleur, en sont bien fiers.

« On a parti ça il y a trois ans et ça fonctionne extrêmement bien. Côté billard, j’ai pas mal les meilleurs joueurs de la région qui sont chez nous. Côté poker, on parle d’une ligue le mardi, alors que les jeudis et vendredis sont dédiés aux tournois. On attire beaucoup de monde », a laissé savoir Stéphane Bolduc.

L’établissement est conçu pour les amateurs de billard de tous les niveaux. Les calibres passent de A, 2A, 3A, à semi-professionnel. L’endroit se compose de quatre tables de billard traditionnelles, quatre tables de poker et de trois tables de type « snooker ».

« Les tournois qu’on a mis en place sont pour les joueurs avec moins d’expérience, pour qu’ils s’améliorent. J’ai souvent entre 24 à 32 joueurs au billard. On organise six tournois dans la saison pour le premier calibre, et six autres pour le second calibre. Les femmes peuvent aussi venir jouer dans le calibre B. Les finales ont lieu à la fin de l’hiver ».

La Coupe Inter s’est aussi renouvelée cette année avec six tournois régionaux pour les AA et moins. La saison 2024-2025 de billard a officiellement débuté le 21 septembre dernier. Les horaires de chacun des tournois sont disponibles sur la page Facebook de l’International Billard.

Poker

En ce qui concerne le poker, jusqu’à sept tables peuvent être montées, et une dizaine de joueurs par table peuvent y prendre place. Des gens d’un peu partout se déplacent lors de la période hivernale.

« Ça peut monter de 50 à 60 personnes. J’ai du monde d’Hébertville, de Chicoutimi, d’Alma, de Roberval, de Saint-Félicien. D’un point de vue de compétition de ce genre au Lac-Saint-Jean, il n’y a rien, et même à Jonquière, c’est moyen. J’essaie de développer une salle avec de l’ambiance, qui est agréable, et les gens ont bien du plaisir quand ils viennent », a ajouté le copropriétaire.

Une nouvelle boutique en ligne

Prochainement, l’International Billard offrira la possibilité à ses joueurs d’acheter du matériel de billard neuf ou usagé, grâce à la création d’une boutique en ligne. Baguettes, boules, porte-baguettes, tables, tapis et triangles seront désormais accessibles facilement et selon les besoins.

Stéphane Bolduc s’occupe aussi du service de réparation des baguettes, pour ceux et celles qui en auraient besoin.