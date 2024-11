Une 7e édition empreinte de nouveautés

L’événement moto la Ride du Sasquatch revient pour une 7e édition. L’activité, qui ne risque pas de passer inaperçue dans l’arrondissement jonquiérois le 26 octobre prochain, promet de beaux défis pour les participants, assure l’organisatrice Valérie Maltais.

« Sans tout dévoiler parce que ça reste un secret, il va y avoir un peu plus de défis qu’à l’habitude. Normalement, les participants complètent deux défis, alors que cette année, on a décidé de doubler pour en faire quatre. Sinon, la recette est bonne, donc on ne la change pas nécessairement! », a souligné Valérie Maltais.

Le concept de la Ride du Sasquatch a été initié par l’autrice et animatrice de la série « Filles de Moto » présentée sur Unis TV, Catherine David. Valérie Maltais a donc voulu transférer l’initiative au Saguenay, voyant l’ampleur de l’événement.

« Le but c’est de célébrer notre côté nordique. Fait froid, pas froid, on y va, on roule et on n’est pas peureux! On sort les manteaux de poils pour l’occasion. J’ai débuté le tout en 2017, où on avait seulement 17 participants », évoque-t-elle.

Chaque équipe, formée de trois à six personnes, exploite sa créativité de manière différente. Les nombreux engins motorisés sont aussi vêtus de fourrures et agrémentés d’accessoires.

Les participants doivent donc entreprendre un safari photo dans les rues de Jonquière pour combler 16 catégories, ce qui leur permet d’être originaux et de se rendre à plusieurs destinations diverses.

Déroulement

L’arrivée des équipes se fera donc au concessionnaire RPM Harley-Davidson, le samedi à 10h30. Le premier défi aura lieu à 11h00, puis le départ officiel du rallye à 12h00. Celui-ci prendra fin à 15h00. Suivra à 15h30 la projection des photos prises durant l’activité, avant de clôturer le tout avec le dévoilement de l’équipe gagnante et des plus beaux costumes.

Près de 3 000$ en prix de présence seront aussi remis. En nouveauté, les juges auront à déterminer leur top 3 des plus beaux Sasquatch, contrairement aux dernières années où une seule personne était couronnée.

Bien que l’événement gagne en popularité, Valérie Maltais croyait battre le record de 2022, qui était de 82 participants. L’an passé, ils étaient 72. « J’aurais vraiment aimé battre mon record d’inscriptions, j’avais mis une date limite pour s’inscrire, mais pour battre des records, on peut bien faire exception à ça. »

Toutefois, la principale intéressée se réjouit du fait que 50% des enregistrements proviennent de personnes qui n’ont encore jamais pris part à l’activité.

Une fierté

L’instigatrice du projet dans la région s’est dite extrêmement fière du succès que l’événement reçoit depuis 2017.

« Je ne gagne rien au niveau monétaire ou en termes de temps, mais je gagne la satisfaction des gens. Quand je les vois arriver le matin super crinqués avec leurs poils, leurs panaches installés, leurs maquillages et leurs costumes, je passe la journée à dire que c’est incroyable. C’est vraiment trippant. »