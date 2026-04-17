Des paris…et des partisans trop enflammés?

La récente série de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) opposant les Saguenéens de Chicoutimi aux Remparts de Québec a donné lieu à son lot de paris…et de comportements « néandertaliens ».

L’un d’entre eux a été pris entre les députés aux Communes Richard Martel et Gérard Deltell, respectivement députés des circonscriptions de Chicoutimi-Le Fjord et de Louis Saint-Laurent Québec. Suivant la défaite de « ses » Remparts, M. Deltell a dû se résoudre à porter le chandail des Saguenéens, gracieusement offert par son collègue Martel.

Ce dernier n’a pas manqué de lui mentionner sur sa page Facebook, photo à l’appui, que le chandail lui allait très bien, en lui rappelant qu’il aurait dû écouter ses conseils, que les Remparts n’avaient aucune chance.

« Tu ne m’as pas écouté… alors tu payes le prix », lui a-t-il ajouté.

« Viens te battre dehors »

De manière moins élégante, mentionnons aussi que le dernier match présenté à Québec mercredi a tout de même fait en sorte que certains partisans des « Rouges » dans le gradins ont insulté des partisans des Saguenéens, les traitant notamment de « consanguins » et les invitant à s’asseoir ou à aller se battre à l’extérieur.

D’autres partisans des Remparts ont toutefois déploré ce manque de civisme de la part de leurs « collègues » envers des partisans des Bleus, encore plus nombreux qu'à l'habitude au match présenté au Centre Vidéotron.