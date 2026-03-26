Les Élites de Jonquière et les Espoirs Saguenay-Lac-Saint-Jean fusionnent 

Les organisations des Élites de Jonquière (M18 AAA) et des Espoirs Saguenay–Lac-Saint-Jean (M13, M15 et M17 AAA) unissent leurs forces. Les deux entités conserveront leur identité respective, mais seront désormais regroupées sous une seule et même administration, une décision qui vise à structurer davantage le développement du hockey élite dans la région.

« Le but de la fusion, c’est de maximiser nos forces. Ça fait plusieurs années qu’on est en discussions pour rallier nos forces justement. On veut que toutes les personnes en place, les coachs, les dirigeants, le personnel, travaillent plus en coopération », explique le président des Élites de Jonquière, Sylvain St-Pierre.

Un nouveau conseil d’administration sera formé prochainement afin de chapeauter l’ensemble de la structure. Si les appellations Élites et Espoirs demeurent, la gestion, elle, sera centralisée.

Objectifs

Au cœur de cette réorganisation se trouve un objectif clair, celui d’uniformiser et d’améliorer le développement des joueurs.

« Les coachs auront plus de réunions tous ensemble, ils vont pouvoir se consulter, travailler en groupe, afin d’améliorer le développement des jeunes. Parce que c’est ça l’objectif principal, c’est d’avoir une meilleure structure afin d’améliorer le développement des joueurs », souligne M. St-Pierre.

La nouvelle approche vise également à intervenir plus tôt dans le parcours des jeunes hockeyeurs. L’organisation souhaite désormais encadrer les joueurs dès l’âge de sept ans et instaurer un programme de développement uniforme à l’échelle régionale.

« On veut que tout le monde, partout dans la région, ait la même façon de travailler, qu’on enseigne de la même façon les différents aspects du jeu. »

Cette uniformité devrait permettre d’assurer une progression plus cohérente d’une catégorie à l’autre.

« Quand les jeunes vont arriver M18 AAA avec les Élites, ils vont tous avoir eu le même parcours, ils vont avoir appris les mêmes choses, et ils vont avoir les mêmes bases », ajoute le président, reconnaissant que certaines lacunes existaient auparavant.

L’encadrement des entraîneurs sera lui aussi revu.

« On va leur donner plus d’outils, plus de formations. Un meilleur encadrement pour eux, ça signifie aussi un meilleur encadrement pour les jeunes ensuite. C’est une chaîne. »

Au-delà de la structure élite, la fusion devrait aussi avoir des retombées dans l’ensemble de la région, notamment au Lac-Saint-Jean.

« Il y a du potentiel partout, mais il y a peut-être des secteurs qu’on l’a échappé par le passé. On veut corriger ça. On veut envoyer nos coachs partout dans la région. »

Plus à venir

D’autres annonces devraient suivre au cours des prochains mois, alors que l’organisation travaille à finaliser certaines ententes.

« Je pense qu’on est innovateur avec cette façon de faire et des annonces s’en viennent d’ici le printemps. »

Les effets de cette nouvelle structure devraient se faire sentir à plus long terme, au fil du développement des prochaines cohortes de joueurs.