Les Saguenéens de Chicoutimi pogneront-ils…“les bleus”?

L’organisation des Saguenéens de la LHJMQ n’entend pas à rire avec les ratés que connaît le système de billetterie en prévision des séries qui s’amorcent ce vendredi à Chicoutimi avec les deux premiers matchs contre Halifax.

C’était quasiment un “Jour de la Marmotte” en plein 25 mars hier alors que, pour une deuxième journée consécutive, le système de billetterie informatique (chapeauté par la compagnie Xpayrience) a carrément planté de nouveau lorsqu’est venu le temps pour les amateurs de se procurer les billets tant convoités.

Face à la très forte demande, le réseau a subi une lourde mise en échec. Dans un communiqué émis mercredi soir, l’humeur actuelle du directeur des opérations Serge Proulx, quant à la situation, ne laissait aucun doute sur son interprétation.

M. Proulx mentionne que l’organisation n’acceptera pas que l’erreur informatique se répète une troisième fois. Et que si les administrateurs des Saguenéens n’obtiennent pas de garanties des responsables du réseau Xpayrience que la vente en ligne est garantie sans anicroches, ils prendront alors des moyens pour assurer la bonne marche de la vente des billets.

La direction des Saguenéens dit actuellement évaluer toutes les possibilités et que la prochaine mise en vente de billets remplira sa mission. Reste à voir, tout dépendamment des résultats qu’offrira le réseau informatique, si Xpayrience fera encore partie longtemps des plans de l’organisation.