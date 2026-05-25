Des jeunes de la région récompensés à la finale du Défi génie inventif

Le Réseau Technoscience a dévoilé, hier, les lauréates et lauréats de la finale québécoise du Défi génie inventif. Parmi les récipiendaires, trois jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont illustrés lors de cette compétition provinciale.

L’événement s’est tenu le samedi 23 mai à la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. Plus de 100 participantes et participants, issus des finales régionales organisées aux quatre coins du Québec, ont pris part à cette grande finale. Au total, 40 équipes se sont affrontées dans le cadre du défi intitulé « Tire la chaîne! ».

Les jeunes inventeurs avaient pour mission de concevoir un prototype capable de parcourir la plus grande distance possible en tirant une chaîne au sol. Au fil des différentes manches, les conceptions ont été mises à l’épreuve afin de déterminer le prototype le plus performant.

Parmi les lauréats de la région, Cloé s’est vu remettre le Prix pour les filles. Ce prix, attribué au hasard parmi toutes les participantes au concours par la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, consiste en une bourse d’études couvrant une année complète de frais de scolarité dans l’un des huit programmes de baccalauréat en génie offerts par l’établissement d’enseignement supérieur.

De leur côté, Eden et Zachary ont remporté le Prix de l’inventivité dans la catégorie des élèves du premier cycle. Cette distinction, décernée par un jury, est accompagnée d’une bourse de 250 $ et récompense l’équipe dont le prototype s’est démarqué par son originalité ainsi que par la fonctionnalité de son concept.