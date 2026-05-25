Québec annonce une série de mesures pour aider les ménages

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, accompagnée du ministre des Finances, Eric Girard, dévoilera aujourd’hui un ensemble de mesures visant à soutenir les ménages touchés par la récente hausse du prix du panier d’épicerie et du carburant.

Ces initiatives, qui combinent aides directes, allègements fiscaux et réductions tarifaires, représentent plusieurs centaines de millions de dollars pour les finances publiques.

Une aide financière ponctuelle pour les ménages à faible revenu

La principale mesure consiste en une aide financière unique destinée aux ménages à faible revenu. Celle-ci prendra la forme d’un versement de 100 $ pour une personne seule, de 150 $ pour une famille monoparentale ou un couple sans enfants, et de 200 $ pour un couple avec enfants.

Les sommes seront distribuées automatiquement par Revenu Québec à compter du 4 juin, sans qu’aucune démarche supplémentaire ne soit requise. Les bénéficiaires ciblés sont ceux qui ont déjà droit au crédit d’impôt remboursable pour la solidarité ou qui recevront également le versement fédéral pour l’épicerie et les besoins essentiels, prévu le 5 juin. Pour être admissibles, les ménages doivent néanmoins avoir produit leur déclaration de revenus du Québec de 2024.

Québec estime que cette mesure coûtera 335,4 millions de dollars et permettra de soutenir environ 2,6 millions de ménages, incluant près de 295 000 familles avec enfants.

Détaxation de produits essentiels

En parallèle, le gouvernement instaurera, dès le 15 juillet, une détaxation additionnelle de certains produits alimentaires et d’hygiène de base qui étaient auparavant taxés en raison de leur format ou de leur préparation.

Parmi les produits concernés figurent notamment certains produits de boulangerie sucrés et desserts glacées vendus en formats spécifiques, les fruits et légumes prêts à servir, les produits à base de granola comme les barres tendres, ainsi que les noix et graines salées. À cela s’ajoutent des articles comme le papier hygiénique et les mouchoirs en papier.

Cette suppression de la taxe de vente du Québec (TVQ), fixée à 9,975 %, n’élimine toutefois pas la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 %, qui continuera de s’appliquer. De plus, les produits vendus dans les établissements de restauration demeureront taxés.

Le gouvernement estime que cette mesure permettra d’économiser environ 11 $ par an pour une personne seule et 45 $ pour un couple avec deux enfants. Son coût est évalué à 70 millions de dollars pour l’exercice 2026-2027, et à près de 497 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représenterait environ 0,4 % de l’assiette fiscale de la TPS.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, Revenu Québec compte produire un guide destiné aux commerçants et aux différents intervenants du secteur.

Réduction temporaire des frais d’immatriculation

Enfin, le gouvernement réduira de 50 $ des frais d’immatriculation pour les véhicules de promenade, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Cette mesure, qui sera appliquée automatiquement sur le montant payable lors du renouvellement de l’immatriculation, vise environ 4,9 millions de véhicules au Québec. Cette rééducation s’appliquera aussi sur les véhicule remisé une partie de l’année.

Sont inclus les véhicules à essence, hybrides, hybrides rechargeables et diesel, tandis que les véhicules entièrement électriques, les motocyclettes, les véhicules commerciaux, professionnels et institutionnels, les véhicules à circulation restreinte et les véhicules lourds sont exclu de cette mesure. Les véhicules hors route assimilés à des véhicules de promenade, dans certaines régions éloignées, bénéficieront quant à eux d’un remboursement limité à 33 $.

Le coût total de cette mesure est estimé à 245 millions de dollars sur deux ans.

La première ministre rappelée à l’ordre

Ces annonces surviennent dans un contexte particulier, alors que des extraits d’un courriel du ministre des Finances, daté du 2 mai, dévoilé récemment par Radio-Canada, ont mis en lumière ses préoccupations quant aux dépenses effectuées par la première ministre.

Par ce courriel, le ministre Girard semblait avoir anticipé, seulement deux semaines après l’assermentation de Christine Fréchette, que cette dernière allait dépasser l’enveloppe de 250 M$ qui lui étaient réservés au budget pour réaliser ses engagements pris durant la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec.

En effet, plusieurs dépenses ont été annoncées par Christine Fréchette depuis son ascension au poste de première ministre, dont 140 millions de dollars pour le remboursement de la « taxe de bienvenue » des premiers acheteurs, 22 millions pour les soins à domicile et 30 millions pour alléger l’impôt des PME.

Malgré ses mises en garde, le ministre des Finances soutient aujourd’hui disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour absorber les trois nouvelles mesures annoncées aujourd’hui, rapporte Radio-Canada. Il assure également que celles-ci n’affecteront pas le cadre budgétaire actuel du gouvernement du Québec.