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Lundi, 25 mai 2026

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Temps de lecture : 45s

Marche pour la sclérose en plaques ce dimanche à Saguenay

Le 25 mai 2026 — Modifié à 08 h 46 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

C’est ce dimanche 31 mai que se tiendra la Marche SP Saguenay, au profit de la section régionale de Sclérose en plaques Canada – Saguenay. Le départ se donnera aux alentours de 9 heures sur le site de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Le parcours aller-retour d’environ 3 km reliera la Zone au Parc Saint-Nom-de-Jésus, et vise à soutenir les personnes vivant avec la sclérose en plaques, tout en contribuant aux services offerts dans la région ainsi qu’à l’avancement de la recherche.

La marche se tient sous la présidence d’honneur du président propriétaire des pharmacies Uniprix de Chicoutimi et Chicoutimi-nord, Kevin Girard. Ce dernier souhaite sensibiliser la population et encourager la participation citoyenne à cette importante cause. Les participants pourront profiter d’une ambiance conviviale et familiale.

Au programme : maquillage pour enfants, séance d’échauffement collectif et collation au retour de la marche. La population est invitée à participer en marchant, en faisant un don ou simplement en venant encourager les participants.

Les inscriptions sont toujours ouvertes en ligne sur marcheSP.ca ou directement sur place entre 9 h et 10 heures le jour de l’événement.

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