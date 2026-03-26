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Jeudi, 26 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 46s

Chicoutimi

Drame au CHSLD Jacques-Cartier

Le 26 mars 2026 — Modifié à 06 h 54 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jacques-Cartier de Chicoutimi a été le théâtre vendredi soir dernier d’un incident dramatique. Selon les informations obtenues, l’incident serait survenu alors que deux préposées s’affairaient à transférer une patiente de son fauteuil roulant à son lit, à l’aide d’un appareil lève-personne, en plaçant l’appareil sous le fessier et/ou sous les jambes de la dame.

C’est lorsque l’appareil a été mis en fonction que les préposées, possiblement distraites, auraient constaté que la dame était toujours attachée à son fauteuil alors qu’il aurait fallu l’en délier au préalable.

La puissance du lève-personne aurait eu comme effet de forcer les jambes de la résidente, qui se seraient alors fracturées. La dame aurait subi de lourdes blessures.

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici, le conseiller cadre aux communications du CIUSSS, Pierre-Alexandre Maltais, confirme un grave incident survenu vendredi dernier au Centre d'hébergement Jacques-Cartier de Chicoutimi, sans toutefois confirmer la nature et les informations obtenues. La confidentialité touchant les analyses qui sont en cours sur la patiente, les préposées et l’événement en question, aucune information additionnelle n'est disponible relativement à l'événement.  

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