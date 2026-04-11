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Économie

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RPM Harley-Davidson ouvrira un concessionnaire BMW Motorrad à Jonquière

Charles-Antoine Desmeules
Le 11 avril 2026 — Modifié à 18 h 27 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’entreprise familiale de Jonquière, RPM Harley-Davidson, ouvrira bientôt officiellement au public le nouvel immeuble qui abritera sa concession de motos BMW Motorrad. Situé juste à côté du magasin actuel, au 3340, rue Panet, ce second bâtiment accueillera ses premiers clients le 25 avril prochain et présentera la gamme des motocyclettes BMW, une marque de prestige attirant particulièrement les friands des modèles aventuriers.  

La nouvelle construction abritera les modèles à deux roues de l’entreprise allemande bien reconnue, ainsi que d’autres marques usagées déjà offertes sur le plancher de RPM Harley-Davidson. 

Bien que l’ouverture soit prévue dans quelques semaines, l’ensemble des travaux devrait être complété au mois d’août, indique la directrice générale et propriétaire de RPM Harley-Davidson Saguenay, Jessica Leclerc. 

Mme Leclerc et son équipe se réjouissent de cet ajout marquant pour l’entreprise, fondée il y a plus de 40 ans. 

« Nous pensons que Harley-Davidson et BMW sont deux marques de prestige très complémentaires. L’une attire davantage une clientèle plus jeune, intéressée notamment par le hors route, tandis que l’autre mise davantage sur le confort et le style de vie. Elles offrent donc des éléments distincts qui nous permettront de mieux répondre à l’intérêt et aux besoins de la clientèle du Saguenay–Lac-Saint-Jean », souligne-t-elle. 

Ce bâtiment de 12 500 pieds carrés accueillera BMW Motorrad, dont l’arrivée devrait permettre la création de quatre emplois dès la première année, puis d’environ un poste supplémentaire par année au cours des deux à trois années suivantes. Déjà, le concessionnaire écoule près de 100 motos BMW neuves annuellement et plus du double en modèles Harley-Davidson. 

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