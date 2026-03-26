SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 41s

Prix de l’essence

Léger répit pour les consommateurs du Saguenay

Le 26 mars 2026 — Modifié à 06 h 59 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Les consommateurs pourront avoir un léger répit économique au niveau du prix de l’essence, alors que celui-ci est en baisse depuis quelques jours à Saguenay.

L’essence, qui avait atteint 1,73$/L la semaine dernière à certains endroits, a baissé de 6¢ pour atteindre le 1,67 chez certains détaillants. Cette diminution du prix à la pompe, espérée chez les consommateurs, viendrait d’une déclaration de Donald Trump lundi dernier. Celui-ci avait alors déclaré que les États-Unis allaient reporter ses bombardements sur des sites énergétiques en Iran pour cinq jours, ce qui a fait baisser le coût du baril de 9% pour l’indice Brent et de 8% pour le WTI, deux références mondiales pour les coûts pétroliers.

Selon le président de l’organisme Canadiens pour une énergie abordable, Dan McTeague, l’annonce du président américain freine la hausse et provoquera même une baisse des coûts dans les prochains jours de probablement 8 ¢ à 13 ¢ pour l’essence. Va savoir maintenant jusqu’à où cette baisse va aller, et pour combien de temps ?

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un comité crée pour maximiser les retombées de l’énergie éolienne
Publié hier à 16h00

Un comité crée pour maximiser les retombées de l’énergie éolienne

Un nouveau comité vient de voir le jour pour maximiser les retombées socioéconomiques liées au développement de la filière éolienne dans la région. Porté par les MRC du Domaine-du-Roy et du Fjord-du-Saguenay, le Comité Synergie Éolien réunit plusieurs acteurs régionaux ainsi que les Premières Nations. Les deux MRC ont été mandatées par l’Union ...

LIRE LA SUITE

Nouvelle image de marque pour la certification du bœuf québécois
Publié le 24 mars 2026

Nouvelle image de marque pour la certification du bœuf québécois

À l’occasion de leur assemblée générale annuelle, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont procédé au dévoilement de Bœuf : Origine Québec, la nouvelle image de marque de la certification de provenance du bœuf québécois. Trois ans après la création de la certification Bœuf du Québec, la nouvelle appellation vise à mieux positionner le ...

LIRE LA SUITE

Une délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean interpelle Ottawa
Publié le 24 mars 2026

Une délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean interpelle Ottawa

Une délégation composée de représentants de trois régions du Québec, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est rendue à Ottawa aujourd’hui afin d’interpeller directement les élus fédéraux sur les impacts des restrictions imposées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Cette mobilisation survient malgré l’annonce, le 13 mars ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES