Léger répit pour les consommateurs du Saguenay

Les consommateurs pourront avoir un léger répit économique au niveau du prix de l’essence, alors que celui-ci est en baisse depuis quelques jours à Saguenay.

L’essence, qui avait atteint 1,73$/L la semaine dernière à certains endroits, a baissé de 6¢ pour atteindre le 1,67 chez certains détaillants. Cette diminution du prix à la pompe, espérée chez les consommateurs, viendrait d’une déclaration de Donald Trump lundi dernier. Celui-ci avait alors déclaré que les États-Unis allaient reporter ses bombardements sur des sites énergétiques en Iran pour cinq jours, ce qui a fait baisser le coût du baril de 9% pour l’indice Brent et de 8% pour le WTI, deux références mondiales pour les coûts pétroliers.

Selon le président de l’organisme Canadiens pour une énergie abordable, Dan McTeague, l’annonce du président américain freine la hausse et provoquera même une baisse des coûts dans les prochains jours de probablement 8 ¢ à 13 ¢ pour l’essence. Va savoir maintenant jusqu’à où cette baisse va aller, et pour combien de temps ?