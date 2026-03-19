SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 36s

Taux directeur

Stable pour une 3e fois consécutive

Le 19 mars 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

ouant de prudence, la Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintient son taux directeur à 2,25 % pour une troisième fois consécutive depuis octobre.

La Banque prévient toutefois que la prochaine étape pourrait être une hausse, la situation conflictuelle en Iran pouvant jouer sur la stabilité du climat économique. Elle préfère toutefois attendre de voir comment la situation évoluera de ce côté. Si la hausse des prix du pétrole finit par faire remonter l’inflation, la Banque du Canada  mentionne qu’elle sera prête à intervenir et ajuster ses taux rapidement.

Dans ses observations, la Banque ajoute qu’elle continuait de s’attendre « à ce que l’économie canadienne progresse modestement pendant qu’elle s’ajuste aux droits de douane américains et à l’incertitude entourant les politiques commerciales ». Les données récentes laissent croire que la croissance à court terme sera plus faible que ce qui était prévu en janvier, mentionne-t-elle. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le milieu économique du Saguenay salue quelques gains
Publié à 15h00

Le milieu économique du Saguenay salue quelques gains

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) accueille avec prudence le budget 2026-2027 déposé hier par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Si l’organisation reconnaît que plusieurs mesures répondent à des priorités régionales, elle estime toutefois que d’importants enjeux structurants demeurent sans réponse, ...

LIRE LA SUITE

Levée de boucliers de l’opposition
Publié à 13h00

Levée de boucliers de l’opposition

La nouvelle députée péquiste de Chicoutimi, Marie‑Karlynn Laflamme, n’a pas mâché ses mots à la suite du dépôt du budget 2026‑2027 du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), présenté hier. Selon elle, l’exercice budgétaire reconduit une vision économique interventionniste sans limites de l’État, alors que les dépenses dédiées à ...

LIRE LA SUITE

Jour de budget “sobre” au Québec?
Publié hier à 15h30

Jour de budget “sobre” au Québec?

C’est ce mercredi que sera présenté le budget du ministre caquiste des Finances, Éric Girard. Un dernier budget de “l’ère Legault” qu’on promet d ‘ores et déjà “sobre et équilibré”.  Entre autres, parmi les premières mesures dévoilées mardi, le budget ne contient pas de mesures relativement au prix de l’essence.  Il sera présenté au public dès 16 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES