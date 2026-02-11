Le Bloc Québécois revient à la charge pour mettre fin aux inégalités

Le Bloc Québécois a déposé aujourd’hui une nouvelle mouture de son projet de loi demandant un traitement équitable pour tous les aînés de 65 ans et plus qui sont admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Défendue depuis 2019 par les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette demande phare du parti fédéral souverainiste exige que les retraités de 65 à 74 ans cessent de recevoir une pension 10 % moins généreuse que celle de leurs aînés.

« Le gouvernement, qui a augmenté plusieurs mesures depuis le budget, devrait considérer qu’augmenter le pouvoir d’achat des retraités constitue une dépense intelligente : on améliore leur capacité à retourner cet argent dans l’économie. Il s’agit de plus d’un million de Québécois et de plusieurs millions de Canadiens qui seraient immédiatement touchés par cette mesure-là. », a déclaré Alexis Brunelle-Duceppe.

Selon le député, ce projet de loi répond à un besoin exprimé par les personnes retraitées et vise à ramener le montant de la pension versée aux aînés de 65 à 74 ans au même niveau que celle des 75 ans et plus, mettant fin à une discrimination fondée sur l’âge.

Le projet de loi aurait aussi pour effet de rehausser le plafond de gains permis, sans pénalité au supplément de revenu garanti, pour les aînés qui font le choix de demeurer actifs sur le marché du travail, explique la formation politique.

« Lors de la dernière législature, le projet de loi C-319 du Bloc Québécois, identique à celui déposé aujourd’hui, avait franchi toutes les étapes, dont un vote unanime en comité. Il n’y manquait que la recommandation royale. Alors qu’on en était à un cheveu de la mise en œuvre, le processus avait dû être interrompu, le Parlement ayant été dissous en raison de l’élection. », explique le député de Jonquière, Mario Simard.