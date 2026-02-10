Québec bonifie son soutien financier pour soutenir 16 projets

Le gouvernement du Québec augmente les sommes consacrées à l’amélioration de l’accès à la justice. Le ministre de la Justice, Simon Jolin‑Barrette, accompagné du président de la Chambre des notaires du Québec, Bruno Larivière, et du bâtonnier du Québec, Marcel‑Olivier Nadeau, a annoncé l’octroi d’un total de 3 220 529 $ pour soutenir 16 projets à travers la province.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice. Bien que l’enveloppe budgétaire devait initialement atteindre 2 millions de dollars, la qualité des projets soumis a convaincu les partenaires d’augmenter le financement global à plus de 3 millions de dollars pour l’année en cours.

Les organismes retenus recevront entre 50 000 $ et 300 000 $, répartis sur une période allant d’un à trois ans. Ce soutien doit leur permettre de développer leur offre de services en matière d'accès à la justice.

« Au cours des dernières années, nous avons multiplié les actions afin de rendre notre système de justice plus accessible et plus humain. Les initiatives soutenues dans le cadre de ce programme sont concrètes et centrées sur les besoins réels des citoyennes et citoyens. Elles permettront de mieux les informer et de mieux les accompagner dans leurs démarches judiciaires. Nous tenons à remercier les organismes qui, par leur engagement et leur expertise, contribuent chaque jour à rapprocher la justice des gens », a déclaré le ministre Jolin‑Barrette.

Un projet soutenu au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean

Dans la région du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay–Lac‑Saint‑Jean figure parmi les 16 organismes sélectionnés. Le financement qui lui sera accordé permettra la réalisation d’un projet en justice communautaire et de soutien destiné aux pères en contexte de séparation.