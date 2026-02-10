Première Journée de l’emploi et de la formation continue à Saguenay

L’Événement Carrières et la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord s’associent pour offrir la première édition de la Journée de l’emploi et de la formation continue, qui se tiendra le samedi 23 mai prochain, à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi.

L’événement vise à favoriser les rencontres entre employeurs, établissements de formation et candidats, dans un contexte où les enjeux liés à la main-d’œuvre, à la requalification et au développement des compétences demeurent au cœur des priorités économiques. Ce nouvel événement, organisé en partenariat, a pour objectif de dynamiser le marché de l’emploi régional tout en mettant en avant les possibilités de perfectionnement professionnel.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des opportunités d’emploi, d’échanger avec des entreprises de divers secteurs et de s’informer sur les possibilités offertes en formation continue. Les entreprises souhaitant recruter, accroître leur visibilité ou faire connaître leurs besoins en main-d’œuvre sont invitées à réserver un kiosque en communiquant avec L’Événement Carrières, responsable de l’organisation de l’événement, à info.ecarrieres@groupecontex.ca.