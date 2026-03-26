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Jeudi, 26 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 59s

Cendrillon au Mont-Jacob dès ce jeudi

Le 26 mars 2026 — Modifié à 13 h 18 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’Opéra du Royaume présente ce jeudi soir Cendrillon composée par Jules Massenet. La production promet de conquérir le cœur des spectateurs.

Selon la soliste et directrice générale de l’Opéra, Marie-Ève Munger, Cendrillon est une œuvre absolument magnifique qui se dissocie de Disney. Mme Munger ajoute qu’on a tous ce conte en tête, mais précise que Massenet va beaucoup plus loin et nous parle d’une façon émotionnelle de réappropriation de soi, de la rencontre de deux âmes sœurs dans un monde complètement superficiel. Radio-Canada mentionne pour sa part que 70 personnes seront sur scène, en plus de l’équipe technique, des costumiers, des musiciens et des maquilleurs.

En plus de Marie-Ève Munger, qui jouera le rôle de la Fée Marraine, une autre soprano de la région sera mise de l’avant dans la pièce, soit Elisabeth Boudreault, originaire de Saint-Ambroise, qui personnifira Cendrillon. Malgré qu’elles soient rendues respectivement à Paris et à Londres, les deux sopranos se réjouissent de l’engouement de la pièce dans leur région natale.

Mme Boudreault précise pour sa part qu’elles sont passées exactement par la même place que les spectateurs et que c’est ce qui les a amenées à faire ce métier. Elle a aussi cet espoir que son amour pour la scène se transmettrera à d’autres personnes dans la salle. Mentionnons que les places sont limitées, alors que le spectacle affiche presque complet pour toutes ses présentations et qu’une supplémentaire a été ajoutée le 2 avril prochain. 

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