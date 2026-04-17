La Véloroute des Bleuets prise comme modèle de véloconomie

Le tout premier Sommet vélo Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est tenu hier à l’Hôtel Universel d’Alma. Des acteurs des milieux municipal, touristique, économique et cycliste y étaient rassemblés autour d’un objectif commun : faire du vélo un levier de développement pour la région à partir du modèle de la Véloroute des Bleuets.

Sous le thème « Rassembler. Comprendre. Avancer. », cette journée organisée par la Véloroute des Bleuets a permis de réunir près de 150 participants venus échanger, partager leurs réalités et réfléchir collectivement à l’avenir du vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Panels, discussions et moments de réseautage ont permis de mettre en lumière la richesse et la diversité des initiatives liées au vélo dans la région. Les échanges ont notamment porté sur la complémentarité entre les différentes pratiques — vélo de route, de montagne et de gravier — ainsi que sur l’importance d’une vision concertée pour maximiser les retombées.

Le Sommet du vélo mettait entre autres l’accent sur les avantages d’une approche collaborative pour stimuler le développement du vélo.

« Nous avons voulu faire rayonner le succès de la Véloroute des Bleuets dans toute la région en aidant nos collègues de la Véloroute du Fjord du Saguenay, et aussi en intégrant les nouvelles pratiques. On parle ici du vélo à assistance électrique, qui permet d’allonger la durée de vie de nos usagers, du vélo de montagne, dont on retrouve maintenant des circuits dans toutes les MRC et du vélo de gravier, dont on parle de plus en plus », affirme le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre.

Ce dernier ajoute: « nous sommes fiers d’avoir accueilli des gens de toutes les régions du Québec, notamment des régions limitrophes, qui sont venus parce qu’ils estiment qu’à la grandeur du Québec, le Lac-Saint-Jean est un beau modèle pour développer le vélo dans la province. »

Une alternative de développement économique

Toujours selon David Lecointre, ce premier Sommet s’inscrit dans le sillon du sommet économique de 1984, qui avait mené à la création de la Véloroute des Bleuets à titre d’alternative économique pour répondre à une crise forestière. La véloconomie, dont les retombées se sont élevées à 800 M$ en 2025, était donc au coeur des réflexions.

« Maintenant, ce qu’on veut, c’est maximiser les retombées économiques du tourisme à vélo », affirme le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault.

En ce sens, Vélo Québec lançait cette semaine sa plateforme en ligne www.lequebecavelo.ca, qui se veut « un lieu unifié pour faire la promotion du Québec comme destination cyclable à l’extérieur du Québec ».

Une volonté de poursuivre la démarche

Selon les organisateurs, le succès de cette première édition confirme la pertinence de créer un espace de dialogue structuré autour du vélo dans la région. Les participants ont exprimé une volonté claire de poursuivre les échanges et de travailler ensemble à des actions concrètes pour les prochaines années.

Les organisateurs souhaitent d’ailleurs que ce Sommet devienne un rendez-vous récurrent, contribuant à structurer et à faire évoluer l’offre vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean.