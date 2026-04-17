Arvida au patrimoine mondial de l’UNESCO : le ministre intervient

L’accessibilité du secteur Arvida pour qu’il soit enfin reconnu au sein du patrimoine mondial de l’UNESCO fait en sorte que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, intervient à son tour dans le dossier.

C’est à la demande du député de Jonquière Yannick Gagnon que le ministre caquiste a envoyé une lettre à la ministre fédérale de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, pour lui demander d’ajouter Arvida sur la liste indicative des sites pouvant faire enfin partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Voyant que le dossier traîne en longueur, en dépit du fait qu’il ait fait adopter en février 2025 une motion unanime par l’Assemblée nationale demandant au gouvernement fédéral d’inscrire Arvida sur cette liste, le député Yannick Gagnon a interpellé son collègue, Mathieu Lacombe, afin de lui demander s’il pouvait écrire directement à la ministre fédérale responsable de la liste indicative.

Le député jonquiérois dit avoir bien hâte de voir ce que répondra Mme Dabrusin, espérant naturellement une réponse rapide et surtout favorable, surtout en cette année charnière où Arvida célèbre son centième anniversaire.

Rappelons que c’est Parcs Canada, qui est sous la responsabilité de la ministre Dabrusin, qui a la responsabilité de mettre à jour ce répertoire des lieux patrimoniaux naturels et culturels les plus susceptibles d’être inscrits à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.