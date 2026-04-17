SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 17 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 56s

Arvida au patrimoine mondial de l’UNESCO : le ministre intervient

Le 17 avril 2026 — Modifié à 09 h 54 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’accessibilité du secteur Arvida pour qu’il soit enfin reconnu au sein du patrimoine mondial de l’UNESCO fait en sorte que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe,  intervient à son tour dans le dossier.

C’est à la demande du député de Jonquière Yannick Gagnon que le ministre caquiste a envoyé une lettre à la ministre fédérale de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, pour lui demander d’ajouter Arvida sur la liste indicative des sites pouvant faire enfin partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Voyant que le dossier traîne en longueur, en dépit du fait qu’il ait fait adopter en février 2025 une motion unanime par l’Assemblée nationale demandant au gouvernement fédéral d’inscrire Arvida sur cette liste, le député Yannick Gagnon a interpellé son collègue, Mathieu Lacombe, afin de lui demander s’il pouvait écrire directement à la ministre fédérale responsable de la liste indicative.

Le député jonquiérois dit avoir bien hâte de voir ce que répondra Mme Dabrusin, espérant naturellement  une réponse rapide et surtout favorable, surtout en cette année charnière où Arvida célèbre son centième anniversaire.

Rappelons que c’est Parcs Canada, qui est sous la responsabilité de la ministre Dabrusin, qui a la responsabilité de mettre à jour ce répertoire des lieux patrimoniaux naturels et culturels les plus susceptibles d’être inscrits à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ
Publié à 17h00

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ

Vous achetez une grande quantité de vins et de spiritueux à votre succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ)? On vous fournir alors une boite de carton pour les transporter? Sachez que cette mesure prendra bientôt fin. La SAQ cessera effectivement le 1er août prochain de fournir des boîtes en carton à ses clients qui achètent en plus ...

LIRE LA SUITE

Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay
Publié à 16h00

Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay

L’église Saint-François-d’Assise, à Petit-Saguenay, qui accueille la majorité des activités et des organismes communautaires du village, est maintenant munie d’un système de contrôle d’accès par carte à puce. Cette nouvelle technologie permet maintenant aux usagers de profiter des installations avec une plus grande flexibilité et une sécurité ...

LIRE LA SUITE

La Coalition solidarité santé se mobilise pour sensibiliser la région
Publié à 15h00

La Coalition solidarité santé se mobilise pour sensibiliser la région

La Coalition solidarité santé mène cette semaine une série d’actions à travers le Québec sous le thème « Des gouvernements mauvais pour la santé ». Par cette mobilisation, le regroupement souhaite dénoncer les orientations politiques qui, selon lui, contribuent depuis plusieurs décennies à l’affaiblissement du réseau public de santé. Dans la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES