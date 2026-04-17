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Vendredi, 17 avril 2026

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Avenir du réseau de la santé

La Coalition solidarité santé se mobilise pour sensibiliser la région

Émile Boudreau
Le 17 avril 2026 — Modifié à 09 h 46 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Coalition solidarité santé mène cette semaine une série d’actions à travers le Québec sous le thème « Des gouvernements mauvais pour la santé». Par cette mobilisation, le regroupement souhaite dénoncer les orientations politiques qui, selon lui, contribuent depuis plusieurs décennies à l’affaiblissement du réseau public de santé.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la coalition composé d’organisations communautaires, syndicales et citoyennes, était, hier, devant des centres de prélèvements pour distribuer des tracts d’information sur les enjeux entourant l’état du système de santé.

Selon elle, les gouvernements qui se sont succédé portent tous une part de responsabilité pour la fragmentation des services, l’affaiblissement du milieu communautaire ainsi que l’expansion du secteur privé dans les soins de santé.

« Force est de constater que depuis 30 ans, des politiciens se font élire en promettant de sauver le réseau public, mais à peine quelques années plus tard, ils laissent derrière eux un système encore plus mal en point. Nous leur disons : les réformes placebo et les compressions toxiques, c’est assez ! Foutez la paix à celles et ceux qui tiennent ce réseau à bout de bras et donnez-leur donc les moyens d’accomplir leur travail pour une fois. Ça, ce serait un changement ! », affirme la Coalition dans un communiqué transmis aux médias.

Le regroupement estime qu’un véritable changement de cap est nécessaire. Il reproche aux gouvernements successifs de ne pas s’être attaqués aux préoccupations fondamentales de la population, soit le financement adéquat des soins et des services ainsi que le maintien de leur caractère universel sur l’ensemble du territoire québécois.

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