SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 17 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 12 s

Grâce à l’automatisation

Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay

Charles-Antoine Desmeules
Le 17 avril 2026 — Modifié à 06 h 46 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’église Saint-François-d’Assise, à Petit-Saguenay, qui accueille la majorité des activités et des organismes communautaires du village, est maintenant munie d’un système de contrôle d’accès par carte à puce. Cette nouvelle technologie permet maintenant aux usagers de profiter des installations avec une plus grande flexibilité et une sécurité accrue. 

« Dans les dernières années, on a voulu loger davantage d’organismes dans le sous-sol de l’église. Tout cela a donc entraîné un achalandage accru, ce qui a créé certains enjeux de contrôle en raison des nombreuses clés en circulation. On s’est dit que si on voulait assurer un meilleur accès aux locaux, un accès sécuritaire, il fallait alors mettre de l’avant un projet d’automatisation des portes. Parallèlement, il y avait aussi une volonté de rendre les services plus accessibles », explique le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France. 

Dans le lieu de culte, qui est d’ailleurs toujours en activité, se trouvent la bibliothèque municipale, le Cercle des fermières, la Saint-Vincent-de-Paul, la Maison des Familles, un centre d’entraînement, une cuisine collective ainsi qu’une école de musique. 

Les participants et abonnés aux différents services ont désormais la possibilité d’utiliser les locaux sur des périodes prolongées, au moyen d’une carte à puce leur permettant d’y accéder selon leurs besoins. 

« On pense que ça va augmenter considérablement la participation de la population aux différentes activités et aux organismes offerts sur place », ajoute M. La France. 

Au total, un investissement de près de 50 000 $ a été requis pour déployer le nouveau système, rendu possible grâce à l’appui financier du Programme de soutien aux politiques familiales municipales, du Regroupement loisirs et sports, de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de la municipalité. 

Une borne libre-service sera également ajoutée à la bibliothèque municipale afin de permettre l’emprunt et le retour des livres en toute autonomie. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ
Publié à 17h00

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ

Vous achetez une grande quantité de vins et de spiritueux à votre succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ)? On vous fournir alors une boite de carton pour les transporter? Sachez que cette mesure prendra bientôt fin. La SAQ cessera effectivement le 1er août prochain de fournir des boîtes en carton à ses clients qui achètent en plus ...

LIRE LA SUITE

La Coalition solidarité santé se mobilise pour sensibiliser la région
Publié à 15h00

La Coalition solidarité santé se mobilise pour sensibiliser la région

La Coalition solidarité santé mène cette semaine une série d’actions à travers le Québec sous le thème « Des gouvernements mauvais pour la santé ». Par cette mobilisation, le regroupement souhaite dénoncer les orientations politiques qui, selon lui, contribuent depuis plusieurs décennies à l’affaiblissement du réseau public de santé. Dans la ...

LIRE LA SUITE

Arvida au patrimoine mondial de l’UNESCO : le ministre intervient
Publié à 14h00

Arvida au patrimoine mondial de l’UNESCO : le ministre intervient

L’accessibilité du secteur Arvida pour qu’il soit enfin reconnu au sein du patrimoine mondial de l’UNESCO fait en sorte que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe,  intervient à son tour dans le dossier. C’est à la demande du député de Jonquière Yannick Gagnon que le ministre caquiste a envoyé une lettre à la ministre ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES