Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay

L’église Saint-François-d’Assise, à Petit-Saguenay, qui accueille la majorité des activités et des organismes communautaires du village, est maintenant munie d’un système de contrôle d’accès par carte à puce. Cette nouvelle technologie permet maintenant aux usagers de profiter des installations avec une plus grande flexibilité et une sécurité accrue.

« Dans les dernières années, on a voulu loger davantage d’organismes dans le sous-sol de l’église. Tout cela a donc entraîné un achalandage accru, ce qui a créé certains enjeux de contrôle en raison des nombreuses clés en circulation. On s’est dit que si on voulait assurer un meilleur accès aux locaux, un accès sécuritaire, il fallait alors mettre de l’avant un projet d’automatisation des portes. Parallèlement, il y avait aussi une volonté de rendre les services plus accessibles », explique le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France.

Dans le lieu de culte, qui est d’ailleurs toujours en activité, se trouvent la bibliothèque municipale, le Cercle des fermières, la Saint-Vincent-de-Paul, la Maison des Familles, un centre d’entraînement, une cuisine collective ainsi qu’une école de musique.

Les participants et abonnés aux différents services ont désormais la possibilité d’utiliser les locaux sur des périodes prolongées, au moyen d’une carte à puce leur permettant d’y accéder selon leurs besoins.

« On pense que ça va augmenter considérablement la participation de la population aux différentes activités et aux organismes offerts sur place », ajoute M. La France.

Au total, un investissement de près de 50 000 $ a été requis pour déployer le nouveau système, rendu possible grâce à l’appui financier du Programme de soutien aux politiques familiales municipales, du Regroupement loisirs et sports, de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de la municipalité.

Une borne libre-service sera également ajoutée à la bibliothèque municipale afin de permettre l’emprunt et le retour des livres en toute autonomie.