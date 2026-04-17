Le 21, rue Price tourne la page avec un projet immobilier de 2 M$

Un immeuble de 12 logements locatifs non subventionnés est présentement en construction sur le site de l’ancien 21, rue Price, à Chicoutimi. L’emplacement, autrefois tristement connu, accueillera désormais un projet de l’entreprise Fjord Projet, évalué à près de 2 millions de dollars d’investissement.

Érigé sur trois étages, le bâtiment devrait être complété au début du mois de septembre.

Les logements seront des 4 ½ d’environ 650 pieds carrés, à un coût avoisinant les 1 200 $ par mois, indique le vice-président de Fjord Projet, Pierre-Luc Bouchard.

Avant d’être démoli en 2018, le 21, rue Price était reconnu pour ses nombreuses interventions policières.

Afin de tourner la page sur ce passé et de donner une nouvelle identité au projet immobilier, le bâtiment portera désormais l’adresse du 33, rue Price.

Pour M. Bouchard, l’historique de l’ancien immeuble est désormais derrière eux. Il estime au contraire que cette nouvelle construction contribuera à la revitalisation du secteur.

« On voit ça avec optimisme. L’emplacement est bon, les services sont à proximité et ça va toujours rester le centre-ville, un milieu, je l’espère, vivant. C’est pour ça qu’on a décidé d’investir : pour le revitaliser à long terme et y amener des gens ainsi que de beaux projets. L’historique du dernier bâtiment ne pèsera pas […]. On espère influencer les gens à investir dans le centre-ville et créer une vague de changement », conclut-il.