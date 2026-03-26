Une première édition sucrée et festive au cœur de Chicoutimi‑Nord

Les Centres‑villes de Chicoutimi présentent La Sucrée du Nord 2026, un micro‑événement gratuit inspiré des cabanes à sucre urbaines, pensé pour dynamiser le secteur nord et célébrer l’arrivée du printemps, ce dimanche 29 mars, de 13h à 15h.

Pour l’occasion, le Patro de Jonquière offrira de la tire d’érable dans le stationnement du Centre de services Desjardins, sur la rue Roussel, un espace qui se transformera pour l’après-midi en site animé et festif. Musique, dégustations et animations seront au rendez-vous.

Le groupe Bob et les Macalousses fera bouger la foule, tandis que Les Fous du Roi animeront le site avec une thématique aux couleurs des érablières. Des commerçants du secteur, dont Le Goût du Sucre et Ibride Cidre Nature, feront découvrir leurs produits. Un rendez‑vous familial, inclusif et rassembleur, parfait pour célébrer le printemps au cœur de la communauté.