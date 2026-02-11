Le Cégep de Jonquière offrira la formation complète en gestion de restauration

Le Cégep de Jonquière et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) ont annoncé une restructuration de leur programme conjoint de formation technique en Gestion d’un établissement de restauration.

À compter de l’automne 2026, l’ensemble des six sessions du programme sera offert au Cégep de Jonquière, mettant fin à l’obligation pour les étudiants de compléter une partie de leur formation à Montréal.

Jusqu’ici, ces derniers devaient se déplacer à l’ITHQ pour deux sessions afin de compléter leur parcours. Ce nouvel arrangement permettra désormais de suivre la totalité du cheminement dans la région.

« En permettant aux étudiantes et aux étudiants de suivre 100 % de leur formation à Jonquière, le Cégep réaffirme son engagement envers le développement régional et la rétention des talents. Cela permettra de former une relève compétente en restauration tout en soutenant l’économie locale. », a affirmé le directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Selon les deux institutions, la formation conservera les mêmes standards d’excellence propres à l’ITHQ. Les étudiants seront formés à contribuer au bon fonctionnement d’un établissement de restauration et alimentaire, tout en veillant à la rentabilité des opérations, notamment en matière de capital humain et de contrôle des coûts. Ils bénéficieront également d’un contact accru avec les acteurs de l’industrie locale en plus de deux stages rémunérés afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail.

« À leur arrivée sur le marché du travail, les personnes diplômées sont de véritables atouts pour relever les défis et répondre aux exigences actuelles et futures de l’industrie », a souligné Jasmin Tanquay, directeur principal des études de l’ITHQ.

Les cours pratiques continueront d’être offerts dans les installations de l’édifice Mellon du Centre de formation professionnelle Jonquière, grâce à une collaboration maintenue avec le Centre de services scolaire De La Jonquière.