Les modalités du tirage au sort pour la pêche aux flétans dévoilées

Le Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! (CBBH) a présenté mardi les règles qui encadreront le tirage au sort permettant d’identifier les pêcheurs qui auront la permission de capturer les huit derniers flétans atlantiques autorisés à être pêchés dans le fjord du Saguenay. L’annonce a été faite dans une vidéo publiée sur Facebook du Comité.

Un formulaire d’inscription sera disponible chaque mardi matin, et ce, uniquement pour la semaine en cours. Les tirages auront lieu chaque mercredi, à midi, et les pêcheurs sélectionnés auront l’autorisation de pratiquer leur activité du jeudi au dimanche. Le nombre de permis attribués variera selon le nombre de flétans restant à capturer. Pour la première semaine, huit pêcheurs seront tirés au sort.

Les pêcheurs retenus devront se répartir dans six secteurs distincts du fjord. Le secteur de L’Anse-Saint-Jean a été exclu en raison de la pêche abondante qui s’y est faite dans les dernières semaines.

L’inscription au tirage sera réservée exclusivement aux pêcheurs déjà enregistrés dans le programme de pêche hivernale scientifique et possédant une étiquette valide. Une seule inscription par personne est permise chaque semaine, et toute tentative de double inscription sera automatiquement rejetée. De plus, tout pêcheur ayant déjà capturé un flétan depuis le début de la saison perd son droit de participer aux tirages.

Rappelons que la capture de seulement 35 flétans était permise. Pour éviter d’atteindre trop rapidement ce seuil, le CBBH avait d’ailleurs décidé de suspendre leur pêche le 31 janvier dernier.