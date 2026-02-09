La SOGC met en garde contre la désinformation

À l’occasion de la Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) lance un appel pressant aux Canadiennes de faire preuve d’esprit critique face à l’avalanche d’informations circulant en ligne.

L’organisme s’inquiète de la prolifération rapide de renseignements inexacts concernant la santé sexuelle et reproductive sur les médias sociaux, les moteurs de recherche et diverses plateformes numériques. Selon la SOGC, ces contenus sont souvent amplifiés par des algorithmes ainsi que par les témoignages personnels d’influenceurs dépourvus de fondement scientifique.

Ces fausses informations, avertit la SOGC, ne sont pas sans conséquence. Elles peuvent créer de la confusion, miner la confiance envers les soins de santé fondés sur des données probantes et, surtout, influencer négativement les décisions personnelles sur la santé.

« La désinformation sur les vaccins, la contraception, la fertilité et d'autres aspects de la santé reproductive ne fait pas que tromper : elle peut causer de réels préjudices. Durant la Semaine de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, la SOGC réaffirme l'importance d'une information fiable et fondée sur des données probantes afin que les femmes puissent prendre des décisions éclairées concernant leur santé, en toute confiance », rappelle Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente de la SOGC.

Ce n’est pas la première fois que l’organisation tire la sonnette d’alarme. En octobre 2025, elle avait déjà dénoncé la mésinformation et la désinformation en santé comme une forme de violence faite aux femmes. La diffusion de faux renseignements sur des traitements ou des médicaments, soulignait alors la SOGC, peut entraîner des préjudices sérieux et saper la confiance envers des soins pourtant validés scientifiquement et reconnus comme sécuritaires.

Pour contrer ce phénomène, l’association met à la disposition du public une série d’outils et de ressources éducatives. Ces documents offrent de l’information fiable et accessible sur des sujets variés comme la santé sexuelle, la contraception, la planification familiale, les menstruations, la grossesse, la ménopause ou encore les soins liés à l’avortement.