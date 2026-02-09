SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 février 2026

3e fois en 3 semaines

Éric Duhaime en visite hebdomadaire à Saguenay

Le 09 février 2026 — Modifié à 09 h 43 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le chef du parti Conservateur du Québec, Éric Duhaime, a tenu sa promesse et est à Saguenay pour une 3e fois en autant de semaines.

Rappelons que M. Duhaime avait souligné la possibilité de faire une visite par semaine de campagne dans la circonscription de Chicoutimi, où sa candidate Catherine Morissette tente de devenir la prochaine députée de la circonscription, et la 1e députée conservatrice élue à l’Assemblée nationale. Mentionnons qu’après avoir assisté au visionnement du Super Bowl dimanche au Restaurant-bar le Stade de Chicoutimi en compagnie de sa candidate, Éric Duhaime reprend son calendrier politique ce lundi, ayant à son agenda quelques rencontres en sol saguenéen jusqu’à la fin de la journée.

Rencontre remise

La rencontre qu’il devait avoir ce lundi avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, a été remise.

Le porte-parole du PCQ, Danny Lizotte, mentionne que M. Duhaime reviendra ensuite dans la région jeudi et vendredi, alors que d’autres activités médiatiques sont à son programme.

