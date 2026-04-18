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Samedi, 18 avril 2026

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Temps de lecture : 1 min 36 s

Fin de saison pour les Marquis de Jonquière

Charles-Antoine Desmeules
Le 18 avril 2026 — Modifié à 11 h 36 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Les Marquis de Jonquière ont été éliminés vendredi soir par les Pétroliers de Laval lors du sixième match de la demi-finale, qui s’est tenu au Palais des Sports de Saguenay. Avec un résultat final de 3 à 1, cette défaite met un terme à leur saison et à leurs aspirations au titre.

Plus de 2 000 spectateurs étaient présents afin de voir leur équipe locale affronter son adversaire et tenter de créer l’égalité dans cette série, alors menée 3-2 par les Pétroliers.

« On est déçus d’avoir perdu. On savait qu’on était là, qu’on était à peu de choses de battre cette équipe-là. Les gars ont tout donné, ils étaient prêts à se tirer la tête dans la bande et à bloquer des lancers. On s’est sacrifiés, mais ça n’a pas tourné de notre côté », a exprimé l’entraîneur-chef, Alexandre Tremblay.

L’entraîneur de l’équipe, Alexandre Tremblay, s’est dit fier de la performance des joueurs malgré le résultat négatif de ce match.

« Je suis tellement fier des gars, de la façon dont on a renversé la situation, de la manière dont ils se sont donnés corps et âme. On a poussé la machine et on y a cru jusqu’au bout. Je pense encore qu’on pouvait battre cette équipe, mais il faut être bon joueur. On donne crédit à Laval, c’est une bonne équipe de hockey et c’est mérité. »

Lors de l’affrontement, le numéro 41, Jena-Simon Allard, et le numéro 29, Mathieu Lavoie, se sont tous deux vu remettre l’une des étoiles du match.

Malgré un avantage numérique sur la glace qui s’est révélé insuffisant, les Marquis ont tout de même su mettre de la pression sur l’équipe adverse.

« Je suis très fier de mes joueurs. Ils ont démontré beaucoup de caractère, car Jonquière ne nous laissait pas beaucoup d’espace. Ce fut toute une série », a déclaré en entrevue le directeur-gérant et entraîneur des Pétroliers de Laval, Pierre Pelletier.

Au cours de la partie, les Marquis ont tenté 22 tirs au but, dont la moitié en troisième période, tentant ainsi le tout pour le tout.

Les Pétroliers de Laval auront maintenant la chance d’affronter le Bataillon de Saint-Hyacinthe en finale de la LNAH.

Les membres de l’organisation ont tenu à remercier leurs partisans sur leurs réseaux sociaux pour leur présence et leur soutien tout au long de cette saison riche en émotions.

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