Les visites à domicile pour rejoindre les retardataires ont commencé

Les ménages qui n’ont pas encore rempli leur formulaire du Recensement de la population de 2026 pourraient bientôt recevoir la visite d’un agent de Statistique Canada.

Dans les prochains jours, des agents recenseurs communiqueront avec les ménages concernés, tant par téléphone qu’en personne. Ces visites visent avant tout à rappeler aux résidents de répondre au recensement, mais aussi à offrir un soutien aux citoyens.

Les agents peuvent en effet offrir un accompagnement et même remplir le questionnaire avec eux, notamment dans les cas où ces derniers éprouvent des difficultés à le faire eux-mêmes.

Statistique Canada insiste sur le fait que tous ses employés sont munis d’une carte d’identification officielle. Les citoyens qui souhaitent s’assurer de l’identité d’un agent peuvent également contacter l’Assistance téléphonique du recensement au 1-833-852-2026 afin de vérifier l’information.

Parallèlement, les activités de suivi liées au Recensement de l’agriculture de 2026 s’amorcent elles aussi. Dans ce cadre, les exploitants agricoles seront contactés par téléphone et par courriel.

Rappelons que le recensement de la population permet de recueillir des données sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des Canadiens. De son côté, le recensement de l’agriculture vise à brosser un portrait détaillé des exploitations agricoles à travers le pays.