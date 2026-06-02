La ville de Saguenay affiche un excédent de 17,2 M$ en 2025

La Ville de Saguenay a clôturé son exercice financier 2025 avec un excédent net de 17,2 millions de dollars, représentant 3,6 % de son budget total de 475,2 millions. Le rapport financier a été officiellement déposé lors de la séance du conseil municipal tenue hier.

Avant les ajustements et les transferts vers différentes réserves financières, l’excédent de fonctionnements brut atteignait 23,7 millions de dollars. Celles-ci ont d’ailleurs été utilisées pour financer des travaux requérant des liquidités rapides, notamment l’essouchage des frênes, des remplacements d’infrastructures ainsi que des dépassements de coûts sur certains projets en cours.

L’excédent non affecté au 31 décembre 2025 servira, quant à lui, à plusieurs fins, dont le remboursement anticipé de la dette municipale. La Ville entend également réserver une contribution de 5 millions de dollars pour le projet de développement de la zone industrialo-portuaire, tout en bonifiant la réserve dédiée au logement et à l’habitation, particulièrement pour soutenir un projet de l’Office municipal d’habitation (OMH) sur la rue Savard.

« Depuis mon entrée en poste, la rigueur financière est au cœur de chacune de nos décisions. Les résultats de 2025 le confirment, et des choix comme le retrait de la candidature aux Jeux du Canada illustrent notre engagement envers une gestion transparente et respectueuse de la capacité de payer des citoyens. », a déclaré Luc Boivin, maire de Saguenay.

Des revenus plus élevés qu’anticipés

Selon l’administration municipale, cet excédent s’explique surtout par des revenus plus élevés qu’anticipés, difficilement prévisibles puisqu’ils dépendent en partie de l’activité économique.

Les recettes supplémentaires proviennent principalement des taxes foncières liées à de nouvelles constructions et de droits de mutation plus importants que prévu. Du côté des dépenses, des économies ont été réalisées, notamment en ce qui concerne la masse salariale et les frais de financement.

Le réseau électrique municipal a également contribué positivement aux finances de Saguenay, générant une contribution nette de 11,1 millions de dollars. Ce secteur affiche un surplus de 1,2 million par rapport aux prévisions budgétaires et une marge bénéficiaire nette de 18,1 %.

Gestion de la dette

L’exercice financier indique également que l’endettement net de la municipalité atteint désormais 647 millions de dollars, dont 28,6 millions attribuables au réseau d’électricité. Le service de la dette représente 16,5 % des charges de fonctionnement, légèrement au-dessus de la cible fixée à 16 %.

La Ville souligne toutefois que plus de 98 % de cette dette est liée à des investissements en immobilisations et en infrastructures, notamment les réseaux routiers, d’aqueduc et d’égouts. Ce ratio est en forte progression alors qu’il se situait sous la barre des 84 % en 2017.