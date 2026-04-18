La ligue Flag Football 02 mise sur pause 

La Ligue Flag Football 02 ne sera pas de retour sur les terrains cet été. L’organisation a confirmé qu’elle mettra ses activités sur pause pour la saison 2026, une décision difficile, mais jugée nécessaire par ses dirigeants, faute de personnel.

Le président de la ligue, Raphaël Laurin, explique que cette interruption temporaire s’explique d’abord par un manque de ressources humaines au sein même de l’organisation.

« On est une petite ligue, avec un petit conseil d’administration. On faisait ça bénévolement et là, on se retrouve tous dans nos vies personnelles très occupées et on manque de temps, souligne-t-il. Par exemple, je suis nouvellement papa, et les autres aussi ont des enfants, d’autres ont des projets de rénovation. On manquait de temps. »

À cette réalité s’ajoute une difficulté importante à recruter des officiels, un enjeu devenu déterminant dans la décision de suspendre les activités.

« On manquait d’arbitres, et on n’a pas trouvé de gens qui voulaient s’impliquer. »

Malgré plusieurs démarches, incluant des appels à l’aide auprès des équipes et des arbitres en formation, la réponse n’a pas été au rendez-vous.

« On avait demandé aux capitaines des équipes si certains de leurs joueurs étaient prêts à s’impliquer, mais sans succès. J’ai approché aussi des gens qui finissaient leur cours d’arbitrage, mais le fait que nous jouons un type de flag football différent, avec des règlements plus permissifs, ça refroidissait les arbitres. »

Les dirigeants affirment avoir tenté jusqu’à la dernière minute de trouver des solutions avant de se résoudre à annoncer la pause.

« On a attendu le plus longtemps possible avant de l’annoncer puisqu’on travaillait à trouver des solutions, mais ça n’a pas abouti », indique le président.

Bonne santé

Malgré cette pause, la ligue assure qu’elle demeurait en bonne santé sur le plan sportif. Active depuis environ cinq ans, elle regroupait habituellement entre quatre et six équipes par saison, avec une croissance anticipée pour 2026.

« Cette année, on aurait eu possiblement entre six et huit équipes. À ce niveau, on était en bonne santé. »

Il reconnaît toutefois que certains joueurs pourraient se tourner vers d’autres options cet été, un défi supplémentaire pour un éventuel retour.

« Probablement qu’on a des joueurs de notre ligue qui vont faire la transition vers l’autre ligue. On verra si on est capable d’aller les rechercher l’an prochain, mais c’est sûr qu’on va les approcher. »

Été 2027

L’objectif demeure néanmoins clair, relancer les activités dès 2027. Le président prévient toutefois que le défi sera de taille.

« Il y aura beaucoup de travail à faire pour trouver des arbitres, mais surtout regagner la confiance des joueurs et des équipes. »