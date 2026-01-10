Ça roule à Falardeau

C’est en fin de semaine que se tient la 3e édition du Snocross de Saint-David-de-Falardeau. L’événement, amorcé vendredi soir, se poursuit jusqu’à dimanche.

Près d’une centaine de pilotes, en provenance de partout au Québec, mais aussi de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et même du nord des États-Unis, prennent part à la compétition.

Samedi matin, les pilotes ont pu s’élancer sur le circuit lors des séances de pratique. Les qualifications sont prévues cet après-midi, avant la présentation des finales plus tard en journée.

La journée de dimanche prendra quant à elle une allure plus familiale, avec notamment un déjeuner, de l’animation sur le site, des glissades, de la musique ainsi qu’un chapiteau permettant aux visiteurs de se rassembler.