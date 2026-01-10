Victoires convaincantes des Sags et des Marquis

Les Saguenéens de Chicoutimi et les Marquis de Jonquière ont offert tout un spectacle à leurs partisans, vendredi soir, en signant chacun une victoire convaincante à domicile.

À Chicoutimi, les Sags ont battu le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 4-1. Dominants tout au long de la rencontre, les locaux ont dirigé 39 tirs vers le filet adverse, contre 25 pour le Drakkar. Thomas Desruisseaux s’est illustré avec une performance de deux buts, tandis qu’Emmanuel Vermette et Mavrick Lachance ont complété la marque.

À Jonquière, les Marquis n’ont laissé aucune chance au National de Québec, l’emportant 7-2. Simon-Claude Blackburn a mené l’attaque avec un tour du chapeau dans cette victoire.

Les Saguenéens seront de retour en action dès ce samedi après-midi, alors qu’ils accueilleront les Tigres de Victoriaville à 16 h au Centre Georges-Vézina. De leur côté, les Marquis reprendront la compétition le vendredi 16 janvier, lors d’un affrontement sur la route face aux Pétroliers de Laval.