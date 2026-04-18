Arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies à Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à l’arrestation d’une femme provenant des États-Unis dans la nuit du 17 avril pour conduite avec les capacités affaiblies.

Interceptée dans l’arrondissement de La Baie, la conductrice a refusé de se soumettre à l’éthylomètre et devra faire face à des accusations de conduite sous l’influence de l’alcool ainsi que de refus de collaborer avec les policiers.

Elle a été libérée à la suite d’une entente avec le procureur, sous condition de comparaître prochainement.

Un barrage contre l’alcool au volant a également été érigé par le SPS vendredi soir à Jonquière, entre 22 h 15 et 23 h 15. Près d’une soixantaine de conducteurs ont été interceptés, mais tous ont pu reprendre la route sans encombre.