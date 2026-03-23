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Mardi, 24 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

Saisie d'un véhicule

Une femme lance des incantations vaudou aux policiers de Saguenay

Le 23 mars 2026 — Modifié à 11 h 35 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Fâchée d’avoir vu les policiers saisir son véhicule samedi soir en raison de nombreuses infractions au Code de la sécurité routière, une femme d’une cinquantaine d’années y est allée de menaces plutôt particulières à l’endroit des policiers.

La femme a menacé de s’en prendre aux familles des agents, tout en enchaînant des incantations de style vaudou, destinées à faire tomber malades les agents. La quinquagénaire a été arrêtée, puis libérée sous promesse de comparaître. Plusieurs constats au code de la sécurité routière et d’autres liés à la règlementation municipale lui ont été décernés.

Questionnée avec humour par le 92,5 Ma radio d’ici, la porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau, a mentionné que malgré les incantations vaudou, aucun policier n’a eu de malaise soudain ou inexpliqué.

Dans un autre ordre d’idées, en ce qui concerne les vérifications faites au match des Sags samedi, les policiers sont aussi intervenus à la sortie du match. Un seul individu a reçu un constat d’infraction, « malgré les avertissements qui lui avaient été adressés ». 

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