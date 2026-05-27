Le BaP : une scène à part, où la culture se vit autrement

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Difficile à trouver… mais impossible à oublier. Niché au sous-sol de la Maison Price, le BaP n’a rien d’un bar ordinaire. Ici, pas d’enseigne tape-à-l’oeil ni de télé pour distraire. On entre un peu comme dans un secret bien gardé, presque comme si on descendait dans le sous- sol de quelqu’un.

« Les gens cherchent la porte, ils ne savent pas trop à quoi s’attendre… puis finalement, ils entrent dans un autre univers », raconte Marie-Claude Brassard, directrice et propriétaire.

Avec ses murs de pierre, sa vieille fondation et son ambiance brute, le lieu dégage un cachet unique dans la région. Un décor qui contribue à cette impression de décrocher complètement du quotidien. « Il n’y a pas d’horloge, pas de télé… on dirait qu’on perd la notion du temps », dit-elle.

Mais ce qui fait réellement la force du BaP, c’est sa programmation. Ici, pas de formule fixe. Soirées de slam, poésie, spectacles musicaux, DJ sets, événements spontanés… tout peut arriver. « C’est très varié. On n’est pas juste dans la musique. Il y a plein de projets qui viennent tester des affaires chez nous », explique-t-elle.

La relève y occupe une place centrale. Même si quelques artistes établis s’y arrêtent à l’occasion, la scène appartient surtout aux nouveaux visages. Et c’est exactement ce qui fait le charme du lieu. « Il y a souvent des gens qui viennent juste prendre une bière, puis qui découvrent un band qu’ils ne connaissaient pas du tout… et ils capotent. »

Impossible de décrire une soirée typique. Chaque événement est différent. Mais l’été, une image revient souvent : celle des gens rassemblés autour du feu extérieur, à discuter, à rire, à prolonger la soirée sans regarder l’heure.

Depuis plus de 15 ans, le BaP (anciennement sous le nom de Bar à Pitons) s’est imposé comme une véritable institution dans la scène culturelle régionale. Un lieu à part, où l’on vient autant pour la musique que pour l’ambiance, les rencontres et le sentiment d’être ailleurs.

« C’est facile de jaser avec les gens ici. Tu viens une fois, puis tu finis par parler à quelqu’un, que ce soit au bar ou dans la salle », souligne Marie-Claude Brassard. Un espace inclusif, ouvert, où chacun peut trouver sa place.

Dans les prochaines semaines, quelques événements viendront ponctuer la programmation, dont une soirée Jazz & Scotch le 4 juin. Le 30 mai, les groupes Fokyoushima, Polonium 309 et Tempête seront aussi de passage pour une soirée à découvrir.

Pour ne rien manquer, mieux vaut suivre la page Facebook du BaP… et y revenir souvent, puisque de nouveaux événements peuvent s’ajouter en cours de route. Parce qu’ici, les meilleures soirées sont parfois celles qu’on n’avait pas prévues.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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