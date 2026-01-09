Le taux de chômage a grimpé à 6,8 % au Canada en décembre

Selon Statistique Canada, le marché du travail canadien a montré des signes de ralentissement en décembre, alors que le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 6,8 %, soit environ 1,6 million chômeurs.

L’économie canadienne n’a ajouté que 8 200 emplois en décembre, après trois mois consécutifs de gains en septembre, octobre et novembre. Ce faible résultat contraste avec les attentes des économistes et reflète une période d’incertitude, notamment liée à la menace ou à l’imposition de droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis.

Le recul est particulièrement marqué chez les jeunes de 15 à 24 ans, qui ont perdu 27 000 emplois (-1,0 %) en décembre. Leur taux de chômage a progressé de 0,5 point pour atteindre 13,3 %, après avoir culminé à 14,7 % en septembre.

Au Québec, 16 000 emplois ont été créés en décembre, une première hausse significative depuis juin 2025. Toutefois, le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,4 %. À l’inverse, l’Alberta et la Saskatchewan ont enregistré des pertes respectives de 14 000 (-0,5 %) et 4 000 (-0,6 %) emplois. Dans les autres provinces, Statistique Canada note peu de variation.